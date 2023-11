La Moto Guzz V85 TT a EICMA 2023 si fa in tre, ecco come cambia

Il successo della Moto Guzzi V85TT ha sancito la rinascita del marchio lariano dopo anni un po’ statici in termini di novità, ma ora anche per la moto della riscossa, dopo aggiornamenti di lieve entità, è tempo di darsi una bella rinfrescata. A EICMA 2023, oltre all'attesissima Stelvio nascono 3 versioni di V85, per tre diverse tipologie d’utente, tutte accumunate dal nuovo motore con fasatura variabile, un restyling che non intacca l’autenticità e un pizzico di tecnologia in più che non guasta mai. Ecco com’è fatta.

DESIGN Lo stile inconfondibile di Moto Guzzi V85 si evolve in chiave più contemporanea, aggiornando tanti piccoli dettagli, pur mantenendo intatto il fascino autentico. Il faro dal caratteristico proiettore a doppio elemento circolare è ora collegato attraverso un nuovo supporto sagomato in alluminio pressufuso, in luogo del traliccio in tubi di acciaio della precedente generazione, nel segno della continuità stilistica anche il maniglione posteriore (accessorio su V85 Strada) è sagomato in alluminio, soluzione più raffinata che contribuisce a migliorare anche ergonomia e comfort del passeggero. A livello estetico le tre versioni si differenziano nei dettagli, la V85 Strada è la più essenziale e minimalista, la V85TT spicca per versatilità, mentre la versione Travel, con borse e plexi maggiorato, è l’avventurosa della famiglia.

Moto Guzzi V85 TT 2024

NUOVO MOTORE In comune tra le versioni c’è il rinnovato motore bicilindrico a V di 90° trasversale da 853 cc. Le caratteristiche peculiari di un motore così iconico e riconoscibile non sono state intaccate, anzi, grazie alla nuova fasatura variabile della distribuzione il nuovo propulsore risulta ancora più godibile ed efficiente. La potenza massima cresce fino a 80 CV a 7.750 giri/min – contro i 76 della precedente generazione – ma ne trae beneficio anche la coppia con una risposta migliore lungo tutto l’arco del contagiri, con il 90% della coppia massima, pari a 83 Nm a 5100 giri/min, già disponibile a 3500 giri/min. Per quanto riguarda telaio e ciclistica non ci sono sostanziali aggiornamenti da segnalare, se non che per le versione V85TT e V85TT Travel il precarico del mono ammortizzatore è più semplice da regolare grazie ad un nuovo comando remoto.

PIÙ PROTETTIVA Una delle aree su cui la V85TT poteva essere migliorata è il riparo aerodinamico. I tecnici della casa lariana proprio in questo ambito hanno concentrato gran parte degli sforzi con studi in galleria del vento e ore di simulazione CFD. Tutto ciò ha portato ad un nuovo parabrezza con una sagoma rivista e regolabile manualmente in altezza su 5 posizioni, per un’escursione totale di 70 mm. Secondo Guzzi, il risultato è un sensibile miglioramento della protezione in ogni situazione - la riduzione della pressione dell’aria sul pilota è pari al 37% rispetto alla precedente generazione - e un maggior comfort di marcia, pur senza snaturare la linea snella del veicolo. La riduzione della pressione dell’aria sul pilota è stata ottenuta lavorando anche sui paramani, ora più ampi e protettivi, e grazie all’introduzione di un’inedita cover brevettata nella zona anteriore del serbatoio, in corrispondenza del blocchetto di accensione, capace di ridurre il flusso d’aria diretto sul busto e sul mento del guidatore.

PIÙ TECNOLOGICA Ultima, ma non per importanza, la dotazione tecnologica, che Guzzi ha saputo introdurre sulla V85 senza snaturarla. La strumentazione cresce fino a 5”, consentendo una maggior leggibilità e facilità d’uso, anche grazie a nuovi blocchetti elettrici riprogettati, ma la novità più importante, specialmente in tema sicurezza, è l’introduzione della piattaforma inerziale a 6 assi. Grazie alla sua introduzione di serie (su V85 Strada è optional) la gestione dei controlli elettronici diventa ancora precisa, abilitando la funzionalità del Cornering ABS, in grado di modulare la potenza frenante in base all’angolo di piega, a tutto vantaggio della sicurezza. A beneficiarne è anche il controllo di trazione che, insieme alla taratura dell’ABS e alla risposta del motore, da vita ai classici riding mode. Road, Sport e Rain sono comuni a tutti i modelli in gamma, mentre il riding mode Off-Road è stato sviluppato espressamente per V85 TT e V85 TT Travel, versioni con una propensione all’utilizzo in fuoristrada. Tale modalità prevede il livello più basso di intervento del controllo di trazione, l’ABS attivo solo sulla ruota anteriore con taratura dedicata (e possibilità di disattivarlo anche sulla ruota anteriore), assieme a una risposta più dolce del comando del gas, coadiuvato da un maggiore freno motore. Su V85 TT Travel è attivo anche il riding mode Custom (accessorio su V85 Strada e V85 TT), che tramite un apposito menu permette la completa personalizzazione dei livelli di ciascun controllo elettronico, nonché la creazione di un riding mode aggiuntivo.

Moto Guzzi V85 TT 2024, la strumentazione

VERSIONI E COLORI Dopo aver presentato le novità facciamo chiarezza sui vari allestimenti. La versione Strada, come lascia intendere il nome, è quella maggiormente votata all’uso su asfalto, per lei nuovi cerchi in lega, niente para mani e nemmeno il maniglione posteriore, per un risparmio sul piatto della bilancia di ben 4 kg. Ovviamente restano disponibili come optional da aggiungere in base alle proprie necessità. Due le colorazioni disponibili, molto “urban” nell’aspetto, Nero Isola e Grigio Brera.

La polivalente della famiglia, o “tuttoterreno” come amano definirla in Guzzi, rimane la V85 TT, più fuoristradistica della versione Strada grazie a pneumatici tassellati montati su cerchi a raggi. Il motore è protetto da una nuova piastra paracoppa in alluminio e le manopole sono avvolte dai nuovi e più protettivi paramani. A livello cromatico la Moto Guzzi V85 TT si distingue per il telaio verniciato in rosso, abbinato alle evocative livree bicolore Rosso Fuji e Grigio Tambora. Rossa è anche la molla dell’ammortizzatore posteriore.

Moto Guzzi V85 TT Travel 2024

La giramondo rimane la V85 TT Travel, che alla già valida dotazione della V85 TT aggiunge accessori dedicati al turismo, come il nuovo parabrezza Touring dalle forme avvolgenti e aerodinamiche, più alto e con una superficie maggiorata del 22% rispetto all’unità standard, abbinato a inediti deflettori laterali che contribuiscono alla massima protezione nei tratti autostradali e nella stagione fredda, e le borse laterali (la destra, di 37 litri, può contenere un casco integrale e la sinistra di 27,5 litri). Di serie su V85 TT Travel sono anche le manopole e la sella pilota riscaldabili e regolabili tramite i comandi posti sul blocchetto elettrico sinistro e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, che permette di collegare lo smartphone e sfruttare la navigazione sul display. Riconoscibilissima la livrea della Moto Guzzi V85 TT Travel, color Bronzo Deserto.

