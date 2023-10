Moto Guzzi Stelvio è arrivata e ha una tecnologia al top: ecco tutto ciò che c'è da sapere

“Stelvio è qui” dice Moto Guzzi con un post su Instagram in contemporanea all’aggiornamento del sito ufficiale. L’uscita di un nuovo modello suscita sempre grande entusiasmo in noi appassionati, a maggior ragione se la moto in questione genera fermento da un anno intero. Era infatti EICMA 2022 quando Moto Guzzi rivelò al mondo l’arrivo imminente della sua maxi-enduro e oggi, a pochi giorni dall’edizione 2023, eccola ufficialmente tra noi. La Stelvio è senz’altro un modello importantissimo sia per Moto Guzzi, che rientra nel segmento più apprezzato degli ultimi anni, sia per la concorrenza, che si prepara ad accogliere l’Aquila di Mandello con un modello decisamente all’avanguardia, attenzione dunque. La nuova maxi-enduro italiana si presenta con contenuti tecnolgici al top: vediamoli tutti.

Moto Guzzi Stelvio in fuoristrada

UN MODELLO HI-TECH Che la Stelvio fosse ormai molto vicina era nell’aria (qui l’articolo di Alessandro), ma ciò non toglie che questa mattina sia grande l’emozione nel dare il benvenuto (o meglio il bentornato) a Moto Guzzi in un segmento affollatissimo: Ducati Multistrada V2, Honda Africa Twin 1100, Suzuki V-Strom 1050 sono solo alcuni esempi. Ciò che però allontana Moto Guzzi dalla concorrenza è la tecnologia che si avvicina molto a quella delle maxi-enduro ammiraglie come la nuovissima BMW R 1300 GS o la Ducati Multistrada V4 (qui messe una contro l’altra). Ecco quindi cosa c’è: cornering ABS e controllo di trazione, illuminazione full LED con DRL e cornering lights, cruise control, display a colori da 5'' con connettività smartphone, cinque riding mode personalizzabili (Pioggia, Turismo, Strada, Sport e Offroad) e cambio elettronico bidirezionale. Non solo: la Stelvio presenta tra gli optional anche il “PFF Rider Assistance Solution” ossia il radar anteriore e posteriore che consentirà di avere il cruise control adattivo e il sensore dell’angolo cieco.

Moto Guzzi Stelvio ponte di comando

VEDI ANCHE

TECNICA E COMPONENTISTICA Al giorno d’oggi l’elettronica è fondamentale per mantenere il passo della concorrenza ma, appurato che su questo aspetto la Stelvio non teme nessuno, la nuova di casa Guzzi ha molte frecce al suo arco anche nella tecnica: il suo cuore è ovviamente il bicilindrico a V di 90° da 1.042 cc che abbiamo conosciuto e apprezzato sulla sorella V100 Mandello (qui la prova su strada), forte di 115 CV a 8.700 giri/min e 105 Nm di coppia a 6.750 giri per spostare 246 kg in ordine di marcia. A differenza della Mandello, però, il cerchio anteriore qui è a raggi da 19” con pneumatici semitassellati come è giusto che sia su un’endurona. Riguardo alle sospensioni, per il momento, sembrerebbero essere solo meccaniche come sulla V100 Mandello base e non elettroniche Öhlins come sulla versione “S”, e alla presentazione di EICMA capiremo se arriveranno anche sulla Stelvio. L’impianto frenante si affida, come sempre per Moto Guzzi, a Brembo con un doppio disco da 320 mm all’anteriore e un disco singolo da 280 mm al posteriore con ABS configurabile su due livelli (il primo standard, il secondo lo disattiva al posteriore per il fuoristrada) e totalmente escludibile nella modalità off-road.

Moto Guzzi Stelvio in coppia

GRAFICHE E DESIGN Lo stile è esattamente quello delle foto spia che avevamo già visto un mese fa, ma oggi possiamo ammirarne le forme in veste definitiva e con le grafiche ufficiali: Giallo Savana, caratterizzato da elementi gialli e grigi opachi, e Nero Vulcano, in cui si alternano il grigio opaco, il nero opaco e dettagli giallo fluo. Per quanto riguarda la data di arrivo e i prezzi ancora non abbiamo informazioni, speriamo di scoprirlo a EICMA. La nuova Moto Guzzi Stelvio non farà affidamento solo sul gran fascino del suo design e del marchio per far breccia nel cuore degli appassionati, ma anche su tanti contenuti all’avanguardia che non vediamo l’ora di testare su strada. A presto Stelvio.

Pubblicato da Alessandro Moro, 26/10/2023