Ducati presenta la nuova Hypermotard 698 Mono col Superquadro: uscita e prezzo

Dopo aver presentato il Superquadro Mono, il nuovo motore monocilindrico, Ducati svela la Hypermotard 698 Mono. Scopriamo la nuova supermoto tra motore, elettronica, ciclistica, data di uscita e prezzi.

Ducati Hypermotard 698 Mono 2024

La nuova Hypermotard 698 Mono presenta uno stile tipicamente racing, essenziale, con le sovrastrutture ridotte al minimo e uno sviluppo verticale del motore. Sella alta e piatta, parafango anteriore alto, coda affilata e tabelle portanumero posteriori riportano al mondo delle corse motard. Completano il quadro i cerchi in lega a cinque razze, doppi silenziatori montati in alto, ai lati della coda, ma anche faro a LED con funzione DRL e, in versione RVE, la livrea dedicata ‘Graffiti’.

Il motore da 659 cc, derivato da quello della Panigale 1299, mantiene l’alesaggio di 116 mm, valore record per un monocilindrico stradale, abbinato a una corsa di 62,4 mm. Il pistone box-in-box, le valvole di aspirazione in titanio, la camicia cilindro in alluminio, lo spinotto dotato di riporto DLC e la distribuzione Desmodromica rendono il Superquadro Mono capace di girare a regimi vertiginosi per un monocilindrico: il limitatore è posto a 10.250 giri. Il Superquadro eroga una potenza massima di 77,5 CV a 9.750 giri – che possono diventare 84,5 con lo scarico racing Termignoni – mentre la coppia è di 62,7 Nm a 8.000 giri/min.

Ducati Hypermotard 698 Mono 2024 in impennata

AIUTI ELETTRONICI L'elettronica della Hypermotard 698 è strettamente derivata da quella della superbike di famiglia, la Panigale V4: ci sono infatti ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Power Launch e Ducati Quick Shift, di serie sulla versione RVE e optional sulla Hyper di serie. I riding mode sono 4 (Sport, Road, Urban e Wet) e di default ci sono i vari livelli di Engine Mode (disponibile su 3 livelli), DTC, EBC e ABS, quest'ultimo in ben 4 differenti livelli – 2 dei quali con funzionalità Slide-by-Brake, per l'ingresso di traverso – come su nessuna Ducati prima d'ora. Il tutto è gestibile dalla strumentazione LCD da 3,8”.

Il telaio a traliccio a sezione e spessori differenziati è abbinato a un forcellone bibraccio con leveraggio progressivo e un mono completamente regolabile, mentre davanti trova spazio una forcella Marzocchi da 45 mm anch'essa completamente regolabile. I cerchi fusi montano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 e 160/60, mentre i dischi freno, Brembo da 330 mm con pinza radiale Brembo M4.32 davanti e da 240 mm dietro, sono dotati di flangie in alluminio che permettono un risparmio di peso del 17% rispetto alle unità in acciaio: tutto questo porta il peso della Hypermotard 698 Mono a quota 151 kg in ordine di marcia (senza carburante).

Ducati Hypermotard 698 Mono 2024: la versione RVE



La nuova Ducati Hypermotard 698 Mono sarà disponibile nelle concessionarie da gennaio al prezzo di 12.890 euro, mentre serviranno 1.000 euro in più per la versione RVE.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/11/2023