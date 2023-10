Nuove BMW S 1000 XR e M 1000 XR: battono la Ducati Multistrada RS?

BMW lancia l’aggiornamento di metà carriera alla sua crossover sportiva S 1000 XR, cogliendo l’occasione di aggiungere qualche cavallo per sfidare la Multistrada Pikes Peak. Problema: Ducati presenta la Multistrada RS (qui la presentazione) che alza ulteriormente l’asticella. A Monaco non l’hanno presa bene: ecco allora che oggi la notizia è la nascita della M 1000 XR: 201 CV con il solo obiettivo di battere Ducati.

BMW S 1000 XR in posa

ANCORA PIÙ POTENZA PER LA S Prima di analizzare la cattivissima M 1000 XR, diamo un’occhiata agli aggiornamenti che hanno interessato la S 1000 XR: grazie ai suoi 170 CV (5 in più della versione precedente) non si tratta di una moto da principianti. Anche senza la “M” nel nome. La coppia resta invariata, 114 Nm a 9.250 giri/min, così come il peso di 205 kg a secco. Le altre novità hanno interessato l’ergonomia, che è stata riprogettata per consentire una maggiore libertà di movimento al pilota nella guida sportiva (tallone d’Achille del modello uscente): ora è più larga e più alta di 10 mm, raggiungendo quota 850 mm, ma sono disponibili tre diverse altezze di seduta. Il design ha subìto lievi modifiche nei pannelli laterali e nelle prese d’aria, ora dall’aspetto più sportivo. Inoltre il “becco” anteriore è ora verniciato del colore della carrozzeria e non più nero. A chiudere il capitolo novità ci pensano le nuove colorazioni disponibili (nero, blu e bianco Motorsport) e la dotazione di serie che ora include le Headlight Pro con luci di svolta attive Adaptive Cornering Lights, il sistema keyless, una batteria con capacità di 12 Ah e l’opzione di ricarica USB. Già noto il prezzo: si parte da 19.950 euro.

BMW M 1000 XR tra i cordoli

M 1000 XR: SUPERBIKE SUI TACCHI BMW M 1000 XR dicevamo: impossibile non iniziare dal valore della potenza che, raggiungendo 201 CV a 12.750 giri/min, non solo supera di slancio i 180 CV della Multistrada RS ma si avvicina spaventosamente ai valori delle superbike. Il valore di coppia massima resta pressoché invariato ma a rilanciare l’esaltazione ci pensa il regime massimo di rotazione del motore che si attesta a 14.600 giri, per un allungo di stampo racing. A livello di ciclistica, rispetto alla S 1000 XR, le modifiche si notano nelle aumentate possibilità di regolazione delle sospensioni e nell’impianto frenante “M” con pompa radiale per il freno anteriore. Riguardo all’estetica e all’aerodinamica non passano certo inosservate le appendici sulle fiancate in grado di generare 12 kg di deportanza a 220 km/h. I cerchi sono forgiati (ma è possibile montare quelli in carbonio), il terminale è in titanio e firmato Akrapovic e gli specchietti bar-end sono di serie. Il capitolo elettronica chiude la serie di upgrade: in aggiunta alla dotazione già presente sulla S 1000 XR, qui abbiamo le mappature Race e Race Pro (che include la regolazione su tre livelli del freno motore), il launch control e il pit lane limiter per le giornate in pista. Del resto se avete intenzione di acquistare la M 1000 XR (a proposito, il prezzo è di 26.690 euro) siamo certi che i vostri obiettivi siano più orientati alla guida tra i cordoli che alle romantiche gite fuori porta con un filo di gas.

Pubblicato da Alessandro Moro, 27/10/2023