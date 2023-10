Nuova Ducati Multistrada V4 RS: ancora di più, ancora meglio! Il prezzo

Ducati presenta la nuova Multistrada V4 RS, la versione più potente e prestante di sempre della Multi: fino a 195 CV e ciclistica affilatissima evoluta dalla Pikes Peak. Scopriamo caratteristiche, differenze con le altre Multi, disponibilità e prezzi.

La nuova Ducati Multistrada V4 RS

La colorazione Iceberg White è il biglietto da visita di questa Multistrada corsaiola. Cupolino basso fumé, ma anche becco, parafango e paracalore in carbonio. Anche i paramani sono del pregiato materiale, mentre il manubrio, montato direttamente sulla testa di sterzo senza silent block, è dotato di manopole più morbide, per garantire una maggiore sensibilità al pilota. Cerchi e pinze freno – i primi con una razza rossa, le seconde totalmente rosse – completano il quadro conferendo alla Multistrada V4 RS un look davvero racing.

Su questa Multi arriva, al posto del V4 Granturismo, il Desmosedici Stradale di 1.103 cc derivato da quello della famiglia Streetfighter V4 e Panigale V4: 180 CV a 12.250 giri/min, col limitatore a 13.000 giri/min, per 118 Nm a 9.500 giri/min. La frizione a secco STM EVO-SBK con antisaltellamento è realizzata in alluminio ricavato dal pieno: è più efficace e amplifica col suo rumore il carattere racing di questa moto. Per chi vuole ancora di più, grazie all'olio Shell specifico e allo scarico Ducati Performance, la potenza della Multi RS può salire fino a quasi 195 CV.

La nuova Ducati Multistrada V4 RS in impennata

ELETTRONICA Come su ogni Ducati anche questa Multistrada V4 RS è dotata di un'elettronica raffinata: la suite comprende tra gli altri anche 4 Riding Mode – mappa Race inclusa – ma anche Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control e Sistema radar anteriore e posteriore con Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection. Come su una supersportiva Ducati c'è anche l'Engine Brake Control, regolabile su 3 livelli.

La nuova Ducati Multistrada V4 RS in staccata

Telaio e sospensioni Öhlins Smart EC 2.0 sono quelli dell'altra Multi sportivissima, la Pikes Peak, così come i cerchi da 17'', ma il telaietto posteriore sulla RS è in titanio, per un risparmio rispetto a quello tradizionale di 2,5 kg. I cerchi in alluminio forgiato Marchesini, con pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa IV, portano a un'ulteriore riduzione di peso di 2,7 kg rispetto ai cerchi fusi standard: tra carbonio, titanio e batteria più piccola questa RS arriva a pesare 3 kg meno della Pikes Peak, facendo segnare sulla bilancia 211 kg a secco. L'impianto frenante, invece, deriva direttamente da quello della Panigale V4: due dischi da 330 mm di diametro e pinze monoblocco Brembo Stylema, in analogia con la Multistrada V4 S, a cui si aggiungono le pastiglie della Panigale V4, mentre dietro il disco è da 265 mm, con pinza flottante Brembo.

La Ducati Multistrada V4 RS, prodotta in serie numerata, sarà disponibile con un prezzo a partire da 37.490 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/10/2023