Nuova Ducati DesertX Rally, mestiere Off-Road

Se pronunciare il proprio nome basta e avanza per comunicare quale sia la propria vocazione. Terzo episodio della serie World Première 2024, terza novità Ducati. E come da pronostico, la novità è ''Sua Sabbiosità'' Ducati DesertX Rally. Base DesertX, prima Ducati dotata di cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici, migliore componentistica di derivazione racing, più efficace nell’off-road. Riguarda a questo link il video del reveal.



Nuova Ducati DesertX Rally, l'avventura nel DNA

PREDESTINATA

Sviluppata e testata anche nei campi di gara, la DesertX Rally è stata protagonista dell’Iron Road Prolog all’Erzbergrodeo 2023 con Antoine Meo (pluri Campione del Mondo Enduro e Campione Europeo Supercross) che l’ha portata sul primo gradino del podio della categoria bicilindriche.

Grazie alla nuova livrea e a soluzioni tipiche del mondo off-road che ne caratterizzano l’estetica, la DesertX Rally comunica la sua indole fin dal primo sguardo. È però grazie alla dotazione tecnica, che la Rally diventa una vera e propria moto da fuoristrada. Il parafango anteriore alto garantisce l’utilizzo anche in condizioni del fondo particolarmente difficili, mentre le sospensioni Kayaba a corsa maggiorata con forcella a cartuccia chiusa e ammortizzatore con pistone maggiorato sono di derivazione motocross e permettono il superamento di ogni ostacolo. Le nuove ruote a raggi centrali, con misure e caratteristiche proprie del fuoristrada racing, rendono la Rally una moto inarrestabile su ogni tipo di terreno. Insieme al paracoppa in carbonio forgiato, leggero e resistente, e ai pedali di cambio e leva freno posteriore ricavati dal pieno, tutto ciò identifica inequivocabilmente la Rally come una moto da avventure estreme.

Mestiere fuoristrada sin dal look

Grazie all’impiego di componentistica di alto livello, la DesertX Rally ha un peso a secco di solo +1 kg rispetto al modello standard nonostante l’incremento della lunghezza e delle dimensioni delle sospensioni. Sia la forcella che l’ammortizzatore sono caratterizzati dalle stesse tecnologie utilizzate sulle moto da cross ed enduro professionale. Le nuove sospensioni hanno inoltre permesso di aumentare la luce a terra, ora di 280 mm (+30 mm della standard), per permettergli di oltrepassare anche gli ostacoli delle mulattiere più scoscese.

Le nuove sospensioni anteriori

AVANTRENO DesertX Rally è dotata di nuove piastre in alluminio ricavate dal pieno rigide e leggere. La forcella è una KYB a cartuccia chiusa, tecnologia utilizzata sulle moto da cross ed enduro da competizione. Questa soluzione prevede la pressurizzazione dell’olio all’interno delle cartucce per evitarne la cavitazione. Ciò garantisce un comportamento omogeneo e costante della sospensione anteriore e il sostegno necessario durante gli utilizzi più estremi. Per migliorarne scorrevolezza e resistenza all’usura, inoltre, i foderi sono dotati di Kashima Coating e gli steli con trattamento superficiale DLC. L’escursione ruota aumenta di +20 mm, per un totale di 250 mm.

RETROTRENO è composto da un forcellone in alluminio variato nel punto di attacco rispetto alla DesertX standard, con un ammortizzatore completamente regolabile a pistone maggiorato per migliorare il comportamento nel fuoristrada impegnativo. La corsa della ruota posteriore aumenta di +20 mm, per un totale di 240 mm. Infine, per migliorare la guidabilità in off-road, la DesertX Rally monta un ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile, fissato direttamente al manubrio con supporti ricavati dal pieno.

VEDI ANCHE

Fuoristradistiche pure le ruote

RUOTE Fuoristrada, che passione: DesertX Rally è equipaggiata con ruote caratterizzate da misure specifiche per l’offroad, più robuste e leggere grazie a mozzi ricavati dal pieno, raggi centrali in acciaio al carbonio e canali per camera d’aria Takasago Excel ad alta resistenza. Infine, come per DesertX, è prevista la tripla omologazione per la gommatura con le Pirelli Scorpion Rally STR proposte come primo equipaggiamento. Per valorizzare le doti fuoristradistiche è possibile montare le Scorpion Rally, mentre per chi preferisce guidare la moto prevalentemente su asfalto sono disponibili le Scorpion Trail II.

DesertX Rally sempre equipaggiata con il bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm³ con distribuzione desmodromica. La potenza massima è di 110 CV a 9.250 giri/minuto, la coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri/minuto. Caratterizzato da un’erogazione regolare e gestibile per affrontare qualsiasi percorso, il motore è stato ottimizzato per il fuoristrada grazie a una rapportatura dedicata e a strategie e calibrazioni specifiche dei sistemi elettronici. DesertX Rally sarà in ogni caso disponibile anche nella versione a 35 KW per i possessori di patente A2.

Stesso motore di Ducati DesertX



ELETTRONICA I 6 Riding Mode della DesertX Rally (Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro, Rally) hanno il Cornering ABS, il Ducati Traction Control (DTC) e il Ducati Wheelie Control (DWC) ricalibrati in funzione della nuova ciclistica e per un utilizzo maggiormente orientato al fuoristrada.

CONNETTIVITÀ Le funzionalità elettroniche della DesertX Rally sono gestite attraverso il display TFT a colori da 5” ad alta risoluzione orientato verticalmente e posizionato per offrire una visibilità ottimale anche nella guida in piedi. Questo display è predisposto per l’integrazione con il Ducati Multimedia System che consente di connettere lo smartphone, attivando così nuove funzioni come il controllo della musica, la gestione delle chiamate e la navigazione Turn by Turn (opzionale) con indicazioni stradali direttamente sul cruscotto. Di serie la Utility Bar per il montaggio del navigatore satellitare.

La DesertX Rally ha di serie tutti i componenti indispensabili per l’uso in fuoristrada, ma per chi volesse personalizzarla può farlo scegliendo dal catalogo di accessori Ducati Performance. Per estenderne l’autonomia è possibile montare il serbatoio supplementare da 8 litri che garantisce quasi il 40% in più di autonomia, perfettamente integrato nella linea della moto. Sono disponibili le valigie laterali in alluminio che, combinate al top case, danno alla moto una capacità totale di carico di quasi 120 litri. Per i viaggiatori che non si fermano mai ci sono anche i faretti supplementari a led e le manopole riscaldate. I paramotore in tubi d’acciaio proteggono serbatoio e motore da possibili cadute o urti nell’uso in fuoristrada. Infine, gli appassionati che desiderano rendere ancora più racing l’immagine della moto possono scegliere lo scarico omologato Termignoni. Chi poi volesse utilizzare la DesertX Rally nelle competizioni può migliorare i valori di potenza e coppia del +7% attraverso lo scarico racing, sempre Termignoni.

Un ricco catalogo accessori

ABBIGLIAMENTO Gli appassionati che vorranno completare il proprio look potranno scegliere fra diverse proposte di abbigliamento specialistico con grafica coordinata alla livrea della DesertX Rally. La collezione, che comprende anche la linea donna, è composta da completo giacca-pantaloni Explorer, guanti Atacama, stivali Explorer T7 e casco Arai Tour-X5.

Nuova Ducati DesertX Rally sarà disponibile nelle concessionarie a gennaio 2024, prezzi non ancora noti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/10/2023