Ducati World Premiere 2024, Episodio 3: segui la diretta streaming

Non c'è due senza tre, e non siamo che a metà percorso. Uno slogan che è tutto un programma: ''Race Wilder''. Dopo Monster 30° Anniversario e Multistrada V4 Grand Tour, il terzo episodio (dei sei previsti in tutto) della Ducati World Première web series 2024 ha per protagonista - si legge nella nota di accompagnamento al nuovo atto della appassionante serie - ''un modello pensato per i motociclisti più avventurosi, che amano i viaggi e i rally più impegnativi''. Una moto, si specifica, ''sviluppata sui campi di gara e dotata di componentistica da riferimento per la sua categoria''. L'identità ci sarà nota oggi martedì 3 ottobre alle ore 16.00: clicca Play qui sotto all'ora X e segui la diretta streaming del reveal. Idee? Noi una ce l'abbiamo.

VEDI ANCHE





DESERT STORM La descrizione stessa del prodotto guida dritti dritti a lei, Ducati DesertX Rally, nuova versione della enduro stradale di Borgo Panigale della quale già sono trapelate le prime foto, nonché i rumor su ciclistica e motore. Il bicilindrico Testastretta a 11° da 937 cc dovrebbe rimanere al proprio posto, idem per i cerchi da 21'' e da 18''. Vista la natura più selvaggia rispetto alla DesertX standard, si attendono invece sospensioni con maggiore escursione, una diversa piastra paramotore e pneumatici più estremi Metzeler Six Days Extreme. Un poco di pazienza, e tutti i dubbi verranno fugati.

Nuova Ducati DesertX Rally: è lei la moto del mistero?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/10/2023