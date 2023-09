Ducati presenta la nuova Multistrada V4 Grand Tour: novità e prezzi

Ducati presenta una nuova versione della sua maxi enduro di successo, la Multistrada V4. La Casa di Borgo Panigale rispolvera il nome Grand Tour, usato in precedenza sulla 1260 S, per configurare una versione super accessoriata della Multi. Se vi siete persi la presentazione video della novità Ducati, cliccate qui.

Ducati Multistrada V4 Grand Tour, i faretti sono di serie

La Multistrada V4 S Grand Tour raccoglie ed esalta l'eredità delle Multistrada precedenti, completando la famiglia composta dalla V4 Pikes Peak, pensata per gli amanti della guida sportiva, e dalla Multistrada V4 Rally dalla connotazione più fuoristradistica. Si presenta come una versione full optional del modello V4 S con allestimento Travel & Radar. Caratterizzata dalla livrea dedicata che vedete nelle foto, con il nero che domina impreziosito da grafiche specifiche sulla sella e le valigie: unica proposta in fatto di colorazioni. Ha di serie di sistema radar con Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione di rallentamento automatico e Blind Spot Detection (BSD) per migliorare la sicurezza e il comfort di guida. Di serie anche il monitoraggio della pressione delle gomme TPMS e i faretti supplementari a LED.

Ducati Multistrada V4 Grand Tour ha di serie radar anteriore e posteriore

TUTTO DI SERIE Trattandosi di una moto da viaggio, sono comprese nella dotazione anche valigie laterali coordinate per un volume complessivo di 60 litri, così come il cavalletto centrale, che agevola le operazioni di carico e scarico della moto. Manopole e selle del pilota e del passeggero sono riscaldabili, mentre il tappo del serbatoio ha l'apertura keyless. Sempre a vantaggio del comfort troviamo un paracalore sul forcellone e sul lato sinistro del telaietto posteriore, e i convogliatori chiudibili in zona gambe, mentre il vano dedicato allo smartphone è ora ventilato, per evitare surriscaldamenti. Attraverso lo smartphone passa infatti la funzione di navigazione sul display TFT da 6,5”, mediante il mirroring via Ducati Connect, che dà accesso anche alla gestione di chiamate e musica.

Ducati Multistrada V4 Grand Tour, il display TFT da 6,5 pollici

VEDI ANCHE

Restano al loro posto il motore V4 Granturismo da 1.158 cc per 170 CV a 10.500 giri/min e 125 Nm a 8.750 giri/min, che vede intervalli di manutenzione distanziati per agevolare i globetrotter: si parla di 2 anni o 15.000 chilometri per il cambio dell'olio e 60.000 km per il gioco valvole. La curva di coppia è particolarmente fluida e lineare fin dai bassi regimi, e l'elettronica di prim'ordine comprende la piattaforma inerziale (IMU) per l'ABS Cornering, il Ducati Wheelie Control (DWC), il Ducati Traction Control (DTC), le Cornering Lights (DCL) e il Vehicle Hold Control (VHC), che rende più semplice le partenze in salita. Quattro i ride mode: Sport, Touring, Enduro e Urban.

Ducati Multistrada V4 Grand Tour, l'unica livrea proposta

Il telaio front frame in alluminio è abbinato a sospensioni semi attive Ducati Skyhook Suspension (DSS), che regolano l’idraulica di forcella e ammortizzatore in maniera istantanea. Per la prima volta, integrano anche la funzione di Autoleveling che regola l'altezza in base al carico, aggiungendosi alle opzioni manuali già presenti in precedenza per le varie configurazioni (pilota, pilota più valigie, pilota e passeggero, pilota e passeggero con valigie). Altre funzioni delle sospensioni a controllo elettronico sono Minimum Preload, che consente al pilota di “abbassare” la moto quando ci si ferma e nella marcia a bassa velocità, riducendo al minimo il precarico dell’ammortizzatore, e la funzione Easy Lift che riduce lo sforzo necessario per il sollevamento della moto dal cavalletto laterale: aprendo l’idraulica delle sospensioni all'avviamento. La posizione in sella è stata infine rivista, per ottimizzare il controllo e il feling di guida, specialmente nella guida in piedi, con il manubrio che ora è montato rigidamente sulla testa di sterzo, senza interposizione di silent block.

Ducati Multistrada V4 Grand Tour, il manubrio è ora fissato senza silent block

La nuova Multistrada V4 S Grand Tour sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da fine settembre nella sola livrea Grand Tour, con prezzi a partire da 27.590 euro al netto delle personalizzazioni, che comprendono diverse selle, il set abbassamento moto e diverse opzioni per il parabrezza; borse da serbatoio, top case o borsa morbida aggiuntive; leve, pedane e serbatoi dei liquidi per freno e frizione in alluminio macchinate dal pieno, particolari in fibra di carbonio e indicatori di direzione dinamici.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2023