Ducati World Premiére 2024, episodio 2: la video diretta live streaming

Nell'episodio uno di Ducati World Premiére 2024 la Casa bolognese ha presentato il Monster 30° Anniversario. Ora è giunto il momento di conoscere la seconda novità 2024 di Borgo Panigale: segui con noi la video diretta streaming oggi, martedì 19 settembre.

VEDI ANCHE

SPIATE In questi giorni si è tanto parlato di due nuovi modelli Ducati, la mini Hypermotard con motore monocilindrico e la DesertX Rally, versione più estrema dell'enduro stradale. La prossima candidata sarà proprio una di queste? Da Ducati fanno sapere che questo episodio ''Sarà dedicato al mondo del turismo con la presentazione di un modello dedicato a chi ama viaggiare senza limiti, nel massimo del comfort e della sicurezza''. Che si tratti proprio della nuova versione della DesertX? Per scoprirlo non resta che seguire l'episodio 2 di Ducati World Premiére 2024, a partire dalle 16 di oggi.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2023