Ducati: Una sorellina per l'Hypermotard? Le foto spia

Dopo tanto chiacchierare finalmente una prova, Ducati tornerà ad avere un monocilindrico a listino. No, al momento non si tratta della tanto attesa moto da cross, segmento che fa gola a tanti che fino ad oggi erano rimasti al di fuori del mondo “tassellato”, ad esempio Triumph, bensì di un inatteso motard, una sorta di fratellino dell’Hypermotard.

Le foto spia del nuovo motard monocilindrico Ducati

VEDI ANCHE

LE PROVE Le prove in realtà sono più di una, i colleghi di moto.it hanno ricevuto una segnalazione da parte di un lettore che ha incrociato il muletto in fase di test su strada, rigorosamente camuffato, mentre sui social circola già una foto senza veli in cui si chiarisce ogni dubbio: rosso Ducati e faro anteriore molto simile a quello del motardone di Borgo Panigale. Ma cosa c’è da aspettarsi da questa nuova Ducati in arrivo?

I PRIMI INDIZI Che il motore sia un monocilindrico è evidente, stabilire il suo potenziale in termini di performance decisamente impossibile da una foto. Che sia un motore inedito per per debuttare anche nel mondo dell’offroad? Può darsi, come non è da escludere che possa essere un qualcosa di più conosciuto e rielaborato, proprio come ha fatto Aprilia per dare vita al suo bicilindrico parallelo da 660 cc. In questo caso il donatore potrebbe essere il Testastretta 11° da 937 cc dell'Hypermotard 950 SP – che dimezzato porterebbe ad una cilindrata vicina a quella richiesta – ma non è da escludere nemmeno l’opzione oversize per un altro tipo di mercato, ovvero quello dei motard stradali e delle dual sport, sfruttando il “vecchio” 1260 cc, in questo caso la cilindrata sarebbe superiore ai 600 cc. In entrambi i casi Ducati, come fatto da Aprilia, potrebbe sfruttare parte della componentistica che ha già in casa ottimizzando i costi di sviluppo. Del tutto inedita sembrerebbe invece la ciclistica, con forcellone lungo, monoammortizzatore con leveraggio progressivo, forcella a steli rovesciati e un solo disco all’anteriore che lascia presagire la leggerezza della moto. Al momento è difficile andare oltre, sarebbero solamente speculazioni ma occhio alle prossime puntate della Ducati World Premiére, non è da escludere che sia dedicato a lei uno degli appuntamenti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/09/2023