Ducati World Première 2024: tra le novità in arrivo c'è anche lei...

Una nuova Panigale V4 limited edition sembrerebbe in lizza per un appuntamento della Ducati World Première 2024: scopriamo la novità

Cosa bolle in pentola per Ducati? I primi episodi della Ducati World Première 2024 ci hanno presentato Monster 30° Anniversario e Multistrada V4 Grand Tour, ma presto potrebbero regalarci anche una DesertX Rally e una Hypermono, motard con motore monocilindrico. Tra quelle chiacchierate ma non ancora avvistate, tuttavia, c'è un'altra moto con la targhetta celebrativa in arrivo: si tratta di una nuova Panigale V4...

ANNIVERSARY Secondo i rumor (Cycle World), infatti, così come è stato per il Monster, anche la Panigale V4 celebrerà un 30° anniversario. Non il suo, essendo un progetto relativamente giovane, ma quello della sua capostipite, la 916, che peraltro ha già conosciuto una versione 25° Anniversario (qui nel video e nella foto in basso). A differenza della moto presentata nel 2019, però, la prossima Panigale V4 30° Anniversario 916 pare alzerà l'asticella, partendo non dalla base della V4 S, ma bensì da quella della ricchissima V4 SP2.

La Panigale V4 25° Anniversario 916

WORLD PREMIÈRE Per la speciale Panigale si prospettano tiratura limitata, livrea dedicata e chissà che non ci sia qualche accessorio a differenziarla dalla già ricchissima SP2. Inutile dire che il prezzo sarà... speciale, proprio come la moto: con la SP2 a quota 40.700 euro c'è poco da lasciare all'immaginazione. La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 dovrebbe apparire nella puntata della Ducati World Première del 7 novembre, con l'apertura di EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2023