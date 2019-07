Autore:

Danilo Chissalè

KING KARL Questo weekend, in occasione della tappa californiana, Ducati ha presentato a migliaia di appassionati la Ducati Panigale V4 25°Anniversario 916, una Panigale celebrativa del primo Titolo Mondiale ottenuto dall’accoppiata “King” Carl Fogarty/Ducati 916. Proprio King Carl ripercorre l’esperienza in sella alla sua fedele compagna e la confronta con la moto tributo a loro dedicata nell’intervista video (sottotitolata in lingua originale) che vi proponiamo nella gallery. Per facilitarvi la comprensione ecco alcuni dei passaggi più importanti dell’intervista tradotti in italiano.

VECCHI AMICI Il video inizia con un “Foggy” raggiante dopo aver rivisto la sua fedele compagna di vittorie. Un abbraccio e via con le dichiarazioni: “La 916 rappresenta il mio passato, la mia storia. Ho avuto così tanto successo con lei, per me è una moto speciale. Probabilmente è la miglior superbike mai prodotta, la più iconica".

DESIGN SENZA TEMPO Secondo il quattro volte Campione del Mondo SBK, la 916 è un’icona senza tempo: “Probabilmente la 916 è la prima moto a cui un fan penserebbe parlando di SBK. Guardandola sembra attuale ancora oggi”

CONTA SOLO VINCERE Alla probabile domanda (omessa nel montaggio) “Eravate consci di star scrivendo pagine di storia del motociclismo?” Fogarty risponde in maniera diretta ed efficace, con la fame che contraddistingue i grandi campioni: “No, in quel momento mi importava solo vincere, come alla Ducati”

SULLA V4 25° Il video si chiude con le considerazioni del Campione sulla Panigale V4 25°Anniversario 916: “La 25°Anniversario 916 mi ha sbalordito. La moto è nuova ma mi ricorda molto la mia: il numero 1, il logo Foggy, la livrea. Anche i cerchi sono dello stesso colore di quelli della mia 916, ma questa ha decisamente più parti speciali. Non vedo l’ora di guidarla”. E lo ha fatto, proprio il weekend appena trascorso prima del via del GP. Chissà… magari due consigli del RE possono far bene ad un Bautista in crisi di risultati e d’identità.