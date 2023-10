Ducati World Première 2024: ecco quali saranno le prossime novità

Ducati ha già presentato Monster 30° Anniversario, Multistrada V4 Grand Tour e l'ultima è stata la DesertX Rally, ma mancano ancora tre episodi della Ducati World Première 2024. Quali sono le novità in arrivo? Abbiamo ragione di credere che...

UNA SPORT E UNA TOURER Sono rimaste tre date a calendario – 19 ottobre, 2 novembre e 7 novembre – e in ballo tra le novità 2024 ci sarebbe anche un rinnovamento della gamma Supersport 950. Danilo vi aveva raccontato dei documenti negli USA che parlavamo di 950 S e 950 ST, due versioni della Supersport declinate in modo diverso, la prima più sport, la seconda più touring. L'indiziata per l'episodio del 19 ottobre è la rinnovata gamma Supersport.

Ducati Supersport 950 S

UNA MOTARD Della nuova moto con motore monocilindrico vi abbiamo già parlato: la Hypermono – come l'ho soprannominata – potrebbe essere la novità in arrivo il prossimo 2 novembre, stando al video della Ducati World Première: il motard con motore monocilindrico, infatti, calza infatti a pennello con l'ambiente underground proposto nel filmato...

Ducati Hypermono: arriva il motard col monocilindrico?

UNA PANIGALE L'ultima indiziata sarebbe una nuova Panigale V4 – ve ne ho parlato qui – 30° Anniversario 916. La supersportiva Ducati spegne 30 candeline ed ecco che l'ipotesi di una versione celebrativa appare subito calzante: d'altra parte nel 2019 è stata presentata la Panigale V4 25° Anniversario 916, quindi perché non continuare la saga con un'altra specialissima? Diamo tempo al tempo e scopriremo, a partire da giovedì, se le ipotesi sono realtà...

