Tornano le Sport Touring Ducati! Versioni S e ST in arrivo per la Supersport

La nostra comparativa sport touring sembrerebbe aver anticipato i tempi di qualche mese, Ducati sta per tornare nel segmento con delle novità interessanti basate sulla Supersport 950. A confermare le indiscrezioni ci pensa una tabella allegata all’interno di un documento presentato da Ducati presso il CARB (California Air Resources Board), in cui si richiede l’omologazione per due nuove versioni di Supersport 950, la T e la ST, sigle che gli appassionati del marchio bolognese conoscono bene.

Comparativa sport touring: una vista laterale della Ducati

DUE VERSIONI, DUE UTILIZZI Fin dal momento del suo lancio sul mercato, la Supersport 950 secondo Ducati non è mai stata una vera sport touring, bensì la porta d’accesso al mondo delle sportive di Borgo Panigale, motivo per il quale il primo contatto riservato alla stampa non fu un viaggio a Capo Nord ma una giornata tra i cordoli di Vallelunga. Condivisibile, ma anche opinabile. I nuovi modelli in arrivo, invece, dovrebbero riportare in auge la voglia di affrontare viaggi impugnando i semi manubri, proprio come le Supersport ST degli anni ‘90 e 2000. Stando ai documenti, le nuove versioni condivideranno con l’attuale Supersport 950 il motore Testastretta 11° - probabilmente aggiornato nell’elettronica – mentre a differire dal modello attualmente in commercio potrebbero essere la posizione in sella, le sovrastrutture e l’allestimento, con la versione T (Touring) destinata maggiormente ai viaggi e la versione ST (sport touring) per un utilizzo più sportiveggiante. Non sono da escludere sospensioni semi-attive e, perché no, il cruise control, magari adattivo, grande assente sulla versione che abbiamo testato nella nostra comparativa.

Ducati: in questo documento si notano le nuove versioni di Supersport in arrivo

DATA D’ARRIVO Quello che è certo è che le nuove Supersport 950 T e Supersport 950 ST saranno tra le protagoniste della Ducati World Premiere 2024, magari già del prossimo episodio previsto per il 19 di settembre. Dopo la presentazione “virtuale” ci sarà la possibilità di vederla dal vivo già a novembre, in occasione di EICMA 2023.