Nuova Moto Guzzi Stelvio: svelato il prezzo della crossover

Dopo la "fuga in avanti" della Germania, ecco il prezzo della nuova Moto Guzzi Stelvio. Al via i pre-ordini, tutte le info

Tra le novità 2024 più attese nel segmento crossover/enduro stradali c'è senza alcun dubbio la nuova Moto Guzzi Stelvio. La crossover della Casa di Mandello del Lario ha già conquistato l'opinione pubblica, con tanti guzzisti e non solo pronti a ''staccare l'assegno'' per metterla in garage, ma a quale cifra? L'attesa è finita, dato che è stao da poco comunicato il prezzo di listino ufficiale di entrambe le versioni, e con lui anche tutte le informazioni relative al pre-ordine. Scopriamole insieme.

Moto Guzzi Stelvio: una delle novità 2024 più attese lato maxi enduro e crossover

QUANTO COSTA Come ormai ben saprete la nuova Stelvio sarà disponibile in due versioni, accomunate dal motore Compact block da 115 CV e 105 Nm, dalla ciclistica rivista rispetto a quella della V100 Mandello, per affrontare anche qualche sterrato leggero, e dalla ricca dotazione tecnologica, anche se è proprio qui che i due allestimenti differiranno. La versione ''base'' viene proposta a 16.499 euro, mentre la più ricca, dotata di radar sviluppati da Piaggio Fast Forward, è quotata a 17.299 euro. Prezzi allineati a quelli del mercato tedesco, che aveva bruciato sul tempo quello italiano di qualche ora.

PREORDINA, CONVIENE! La nuova Moto Guzzi Stelvio debutterà online con un prebooking dedicato, attivo da oggi fino al 15 febbraio. Per prenotare uno dei primi esemplari della nuova Stelvio è sufficiente collegarsi alla pagina web www.motoguzzi.com/it_IT/ landing-page/stelvio/ e scegliere un concessionario della rete Moto Guzzi presso il quale sarà fissato un appuntamento. Per chi opterà per questa opzione d'acquisto, oltre al vantaggio di essere tra i primi possessori della nuova Moto Guzzi Stelvio, saranno inoltre riservati vantaggi in supervalutazione dell’usato Moto Guzzi, oppure buoni acquisto di accessori e merchandising.