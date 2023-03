Indian Challenger RR: la moto da corsa diventa per tutti (prezzo a parte)

Indian Challenger RR è la replica della moto che ha corso e vinto il campionato King of the Baggers 2022. Solo 29 unità, prezzo da urlo

Recentemente vi abbiamo mostrato le moto che Indian Motorcycle utilizzerà nella stagione 2023 del MotoAmerica. Dopo il successo in King of the Baggers 2022, però, la Casa americana ha deciso di festeggiare in grande: ecco Challenger RR, la replica della moto che ha vinto il campionato lo scorso anno. Allestimento racing, solo 29 unità e prezzo da collezionisti per questa maxi da corsa.

La Indian Challenger RR

PRONTO PISTA La speciale versione Challenger RR è realizzata a mano e messa a punto per le gare con la stessa configurazione che ha vinto il secondo campionato King of the Baggers con Tyler O'Hara. Una moto modificata dalla testa ai piedi, non omologata per l'uso stradale, pronta a scendere in pista. ''Messa nelle mani giuste – ha dichiarato Gary Gray, Vice Presidente - ​​Racing, Technology and Service per Indian Motorcycle – raggiungerà il podio nella serie di gare Mission King of the Baggers del MotoAmerica”.

Indian Challenger RR: il motore della race replica

Le specifiche complete dell'Indian Challenger Race Replica:

● Scarico S&S 2in1 da corsa

● Cerchi da 17''

● Pneumatici Dunlop da corsa

● Piastre della forcella regolabili ricavate dal pieno S&S

● Forcella Ohlins FGR250

● Ammortizzatore TTX Ohlins

● Conversione trasmissione a catena S&S

● Sottosella in fibra di carbonio

● Parafango posteriore in fibra di vetro

● Sella da corsa rialzata Saddlemen

● Supporto per carenatura regolabile S&S

● Inserto faro aerodinamico

● Parabrezza aerodinamico

● Puntale S&S

● Pedane arretrate S&S

● Alberi a camme S&S

● Kit cilindro/pistone big bore 112 CID

● Sistema di aspirazione aria S&S con corpo farfallato da 78mm

● Testate motore CNC

● Bilancieri regolabili ricavati dal pieno S&S

● Pinza posteriore Hayes, rotore posteriore EBC, pastiglie SBS

● Pinze anteriori Brembo M4, con dischi da 330mm e pastiglie SBS

● Tendicatena automatico S&S

● ECM Maxx completamente regolabile

● Data logger/cruscotto AIM DL2

● Kit cambio rapido

● Coperchio frizione ricavato dal pieno S&S

● Manubrio regolabile S&S

● Forcellone S&S modificato da gara

DA COLLEZIONE Una moto, questa Indian Challenger RR, messa giù per vincere in pista, ma più verosimilmente destinata ai collezionisti. Per portarsi a casa uno dei 29 esemplari – numero portato in gara dal campione O'Hara – servono infatti la bellezza di 92.229 dollari, l'equivalente di 86.000 euro al cambio attuale.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/03/2023