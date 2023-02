Nuova Indian Sport Chief 2023: la cruiser si fa più sportiva. Il prezzo

Dopo avervi mostrato le nuove Indian che difenderanno i titoli nel Campionato MotoAmerica, oggi vi presentiamo la nuova Sport Chief, novità della gamma Cruiser più sportiva fuori e dentro. Scopriamo caratteristiche, differenze con la Chief e prezzo della nuova moto.

INDIAN CHIEF E SPORT CHIEF: DIFFERENZE

A colpo d'occhio la nuova Sport Chief si differenzia dalle altre versioni per la presenza di nuovi cupolino con plexiglass fumé e manubrio con riser da 152 mm, ma arriva anche una nuova sella con supporto lombare. Ma la nuova Sport Chief guadagna anche una serie di aggiornamenti a livello tecnico: in primis la nuova forcella rovesciata KYB e il doppio disco Brembo con pinze semi-flottanti ad attacco radiale a quattro pistoncini, mentre al posteriore fanno la comparsa gli ammortizzatori posteriori Fox piggyback, che aumentano l'escursione a 100 mm e aumentano l'angolo di inclinazione a 29,5 gradi. Nuovi anche i cerchi in lega leggera da 19'' e 16'' con pneumatici Pirelli Night Dragon. Cambiano anche le dimensioni complessive, per via delle differenti quote: la Sport Chief, tra le tante, ha un cannotto inclinato di 28° e un avancorsa di 111 mm, ma anche interasse più lungo – 1.640 mm – e altezza sella superiore – 686 mm – nonché una maggiore altezza da terra, con 149 mm. Anche il peso aumenta, fino a quota 311 kg col pieno.

Le nuove Indian Sport Chief

MOTORE ED ELETTRONICA

In comune con la Chief la Sport ha il telaio in acciaio tubolare – che differisce però nelle quote – e il motorone Thunderstroke 116 raffreddato ad aria da 1.890 cc: confermati i 162 Nm di coppia a 3.200 giri/min. Tutto uguale anche sul fronte dotazione elettronica, con luci a LED, display da 4'' touchscreen, tre modalità di guida – Sport, Standard e Rain – sistema keyless e porta USB, mentre il V-Twin è dotato di sistema di disattivazione del cilindro posteriore.

Il motore V-Twin della Indian Sport Chief

PREZZI

La nuova Indian Sport Chief è proposta al prezzo di 22.790 euro, 2.200 euro in più dei 20.590 euro necessari per portarsi a casa la Chief Dark Horse e 500 euro in più della Chief Bobber Dark Horse, a 22.290 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/02/2023