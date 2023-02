Indian Challenger e FTR: le moto 2023 per difendere i titoli nel MotoAmerica

Indian presenta Challenger e FTR 2023 da gara, le moto per vincere (di nuovo) King of the Baggers e Super Hooligan nel MotoAmerica

Dopo la straordinaria annata appena trascorsa, nella quale Indian è riuscita a portarsi a casa tre titoli tra MotoAmerica e American Flat Track National Championship – King of the Baggers, Super Hooligan e Flat Track SuperTwins – la Casa statunitense punta a replicare con moto ed equipaggi 2023. Ecco le nuove Indian Challenger e FTR dei piloti O'Hara e McWilliams.

MOTOAMERICA Tyler O'Hara è al suo quarto anno a bordo dell'Indian Challenger e al secondo anno sulla FTR. Al suo fianco una stella della Moto GP, Jeremy McWilliams, alla seconda stagione con Indian. Entrambi i piloti correrano sia nella classe King of the Baggers, con le Challenger, che nel Super Hooligan National Championship in sella alle FTR.

FLAT TRACK Non solo MotoAmerica, tuttavia. La leggenda Indian d'altra parte inizia nell'ovale sabbioso e lì, Jared Mees, cercherà di conquistare il nono titolo nell'American Flat Track con la sua FTR750, all'inseguimento del record detenuto da Scottie Parker di nove campionati. Una stagione carica di entusiasmo per Indian Motorcycle, che potrete seguire – per quanto concerne le classi King of the Baggers e Super Hooligan – sul sito del Campionato MotoAmerica.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/02/2023