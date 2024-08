Series-HD: è una Harley-Davidson quella sull'acqua? Il video

Quando mi sono imbattuto in questo video su Instagram ho pensato ''Questa sì che è una moto d'acqua!''. Si tratta di Series HD, un jet ski realizzato da Watersports Car, azienda statunitense con sede a Miami che produce motoscafi con le sembianze di autovetture e supercar (bellissimi!). Questa è la loro prima creazione con ''due ruote'': eccola nel video.

UNA VERA MOTO D'ACQUA Series-HD ha tutte le sembianze di una Harley-Davidson ma si tratta comunque di un jet ski. È disponibile con motore Yamaha da 1.800 cc per 200 CV, oppure in versione sovralimentata da 250 CV ed è dotato di fari e impianto stereo Bluetooth, mentre lo scafo è realizzato in fibra di vetro. Series HD è in vendita a un prezzo a partire da 27.000 dollari, l'equivalente di poco più di 24.000 euro. Un mezzo che certamente attira sguardi dalla spiaggia!