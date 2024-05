Smart Vest Harley-Davidson: il gilet airbag per viaggiare sicuri e con stile

Harley-Davidson amplia il suo catalogo di abbigliamento tecnico con un capo sempre più richiesto: l’airbag. Grazie alla collaborazione con Dainese nasce il nuovo gilet Harley-Davidson Smart Vest, un gilet in pelle – e non poteva essere altrimenti – con la collaudata tecnologia airbag del marchio italiano. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche, le taglie e i prezzi.

Smart Vest Harley-Davidson

TECNOLOGIA DAINESE Alla base del nuovo gilet H-D c’è la tecnologia Smart Jacket di Dainese, che prevede una sacca d’aria gonfiata da due bombolette di gas in pressione al verificarsi di specifiche condizioni critiche, rilevate da sensori che scansionano la situazione 1000 volte al secondo, dati che poi vengono elaborati dalla centralina. L’airbag si gonfia in caso di low-side, high-side, tamponamento e protegge la parte anteriore del busto e la schiena, anche nella zona cervicale. Il sistema è alimentato da una batteria in grado di fornire 26 ore di autonomia e può essere ricaricata tramite presa USB (non in movimento), per monitorarne lo stato di carica – ma anche il corretto funzionamento – sulla parte anteriore del gilet è inserito un indicatore LED che varia di colore in base al livello di batteria residua.

STILE HARLEY A fare da involucro all’airbag c’è un gilet ricco di stile, realizzato in pelle nera traforata per garantire il giusto confort termico, corredato da tasche con zip, inseriti in materiale riflettente 3M Scotchlite Black Carbon per migliorare la visibilità notturna e marchio Harley-Davidson in rilievo sulle spalle. Il gilet può essere indossato sia sopra la giacca tecnica, sia sotto di essa con l’accortezza di avere 5 cm di spazio utile per permettere all’airbag di gonfiarsi senza ostruzioni.

Smart Vest Harley-Davidson è disponibile anche per donna

TAGLIE E PREZZI Il gilet Harley-Davidson Smart Vest è disponibile sia per uomo sia per donna, con taglie che vanno dalla S alla 2XL per lui, dalla XS alla 2XL per lei. Il prezzo è di 914 euro.