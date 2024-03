Harley-Davidson: tuffo nel passato con la nuova Hydra-Glide Revival 2024

Giusto un paio di settimane fa vi ho raccontato delle nuove Street Glide e Road Glide 2024, ma si tratta solo di alcune delle novità 2024 di Harley-Davidson. La Casa di Milwaukee, infatti, ha presentato quest'anno anche CVO Road Glide ST e CVO Pan America e ora annuncia il ritorno della Hydra-Glide Revival 2024, versione in edizione limitata che celebra il 75° anno del modello.

CARATTERISTICHE L'Hydra-Glide Revival 2024 si fa notare per la colorazione ''Slash'', ripresa dai modelli del '56, nelle tonalità Redline Red e Birch White. Allo stesso modo anche sella e borse laterali riprendono il concetto di una volta, ispirandosi a quelle di un modello FLH custom del 1956: sono infatti decorate da frange e rosette color confetto, bordini bianchi e cuciture rosse a contrasto. Particolare anche il parabrezza bicolore, removibile, che riprende la tonalità Redline Red della carrozzeria, mentre sul manubrio e sul parafango posteriore sono riportate rispettivamente la targhetta col nome e il numero seriale della moto e la grafica ''Icon''.

NON TUTTO RETRÒ La Hydra-Glide Revival ha il sapore del passato, ma non tutto è all'antica. Il motore, per esempio, è il moderno Milwaukee-Eight 114 da 1.868 cc ed è accoppiato al filtro aria ad alto flusso Scremin' Eagle, mentre il telaio è Softail. Da perfetta giramondo la Hydra-Glide Revival è dotata di Cruise Control. Solo 1.750 pezzi per questa versione, proposta a un prezzo di 34.700 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/03/2024