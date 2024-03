Harley-Davidson Low Rider ST, Ultra Limited e Tri Glide si tingono di Tobacco Fade

Dopo avervi raccontato delle nuove Street Glide e Road Glide 2024 nella prova su strada e avervi presentato l'Hydra-Glide Revival 2024, ora è tempo di mostrarvi un'altra novità Harley-Davidson. Si tratta della collezione Enthusiast Tobacco Fade che tinge Low Rider ST, Ultra Limited e Tri Glide Ultra di una nuova livrea.

La nuova collezione Enthusiast Tobacco Fade 2024: da sinistra, Tri Glide Ultra, Road Glide ST e Ultra Limited

SPECIALISSIME Low Rider ST, Ultra Limited e Tri Glide Ultra guadagnano una splendida nuova livrea che imita le finiture calde delle più famose chitarre del rock 'n' roll. Per portarsi a casa una delle sopracitate motociclette, tuttavia, serve un esborso extra: 2.500 euro in più da aggiungere ai 24.800 euro per la Road Glide ST, sulla Ultra Limited ne vanno messi in conto 3.800 extra in aggiunta ai 34.400 e sul Tri Glide Ultra dovrete mettere in conto ulteriori 5.000 euro rispetto ai 46.400 euro della versione base in grigio.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/03/2024