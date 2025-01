Moto sportive 2025: scopri le novità e i modelli più attesi dell'anno

Ma non erano passate di moda? Le moto sportive, invece, nel 2025 torneranno ad essere protagoniste sui passi alpini e non solo. Tra veri missili dedicati alla pista e le più versatili sportive stradali ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Scopriamo insieme le novità moto sportive 2025, analizzando le caratteristiche tecniche e, se possibile, prezzi e date di arrivo dei modelli più attesi.





Le Migliori Moto Sportive 2025: Modelli e Caratteristiche Tecniche

Nuova Aprilia RS 660 Factory 2025

La Aprilia RS 660 Factory 2025 è la vera novità, dopo anni di richieste – finalmente - la Casa di Noale ha deciso di dare vita ad una versione “top spec”, con sospensioni Ohlins e una colorazione esclusiva con sella bicolore da affiancare alla RS660 che ha dominato la nostra comparativa (qui la prova video).

La base tecnica di entrambe le versioni è stata aggiornata, così come il design, grazie alla nuova carena e appendici aerodinamiche in stile MotoGP. Il motore bicilindrico parallelo da 659 cc, ora in versione Euro 5+, raggiunge i 105 CV. Tra le novità troviamo il sistema elettronico APRC con launch control, un display TFT da 5'' e blocchetti retroilluminati.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: non ufficializzato, la base potrebbe rimanere vicina ai 11.699 attuali, per la Factory il pronostico è attorno ai 15.000 euro.

Data d’arrivo: primavera 2025

Nuova Aprilia RSV4: la versione Factory con finiture rosse

Zitta zitta, la Aprilia RSV4 2025si aggiudica il titolo di moto sportiva di serie più potente, con un motore V4 da 1.099 cc che eroga ben 220 CV. Ovviamente non è tutto, la nuova carenatura con appendici aerodinamiche riduce la resistenza all'aria e migliora la stabilità, senza però portare in campo l’effetto suolo della Ex3ma. Tra le tecnologie più avanzate, troviamo il sistema ''Corner by Corner'' che regola sospensioni ed elettronica curva per curva… Roba da MotoGP.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: non ufficializzato

Data d’arrivo: primavera 2025

La nuova Bimota KB998 2025

Una Omologation Special come la Bimota KB998 Rimini 2025, pensata per il mondiale Superbike, non poteva prorpio mancare. La moto offre soluzioni tecniche da vera sportiva racing, e quell’immancabile genialità Bimota. La ciclistica è regolabilie in ogni minimo dettaglio, dal posizionamento del motore all’interno del telaio, all’altezza del forcellone, fino a offset e inclinazione del cannotto di sterzo.

La chicca? Le appendici aerodinamiche motorizzate, una sorta di DRS in stile F1. Il motore è quello della Kawasaki ZX-10RR, così come l’elettronica.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: non ufficializzato, ma vicino al Price cap (45.000 euro) imposto dalla Dorna, organizzatrice del Mondiale SBK

Data d’arrivo: primavera 2025

Le nuove M e S 1000 RR 2025 di BMW Motorrad

BMW non si ferma nello sviluppo nemmeno dopo aver vinto il Mondiale SBK. Per gli appassionati delle supersportine nel 2025 arriveranno le nuove S 1000 RR e M 1000 RR. Per la più “tranquilla” BMW BMW S 1000 RR 2025 ci sono carene ridisegnate e ali aerodinamiche ancora più efficienti, oltre al motore 4 cilindri ShiftCam da 210 CV.

La top di gamma BMW M 1000 RR 2025si spinge ancora oltre, raggiungendo i 218 CV, e ottimizzando l’aerodinamica con una carenatura aggiornata. Per entrambi i modelli l’elettronica fa un ulteriore balzo in avanti, con nuove stretegie per il Dynamic Traction Control e l’introduzione del comando gas corsa corta M.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzi : S 1000 RR da 21.450 euro, M 1000 RR da 37.450 euro

Data d’arrivo: inizio 2025

Nuova Ducati Panigale V2: la bicilindrica anche in versione S

La nuova Ducati Panigale V2 2025 ha fatto discutere gli appassionati, ma i tecnici della Casa di Borgo Panigale si dicono estremamente fiduciosi, ultimi il campione Marquez (da record in un test sul circuito Aspar) e Claudio Domenicali.

La novità è l’inedito motore da 890 cc con fasatura variabile (e senza distribuzione desmodromica), capace di erogare 120 CV. L'elettronica avanzata, ispirata alla Panigale V4, include un'IMU a 6 assi e numerose regolazioni personalizzabili. La moto sarà disponibile nelle versioni base e S, con più pregiate sospensioni Öhlins.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzi : Base da 16.790 euro, S da 19.190 euro

Data d’arrivo: febbraio/marzo 2025

KTM 990 RC-R- la moto verrà svelata a febbraio in veste ufficiale

La KTM 990 RC-R 2025, presentata come prototipo pressoché definitivo, segna il ritorno di KTM nel segmento delle sportive. La nuova sportiva stradale media potrà fare afffidamento sull’ormai collaudato (e apprezzato) motore bicilindrico parallelo LC8c da 947 cc per 130 CV, ma a differenza di altre competitor dirette (come la Panigale V2) avrà una posizione di guida da vera sportiva racing, in linea con il look ispirato alla MotoGP RC16.

Interessante lo schermo TFT orizzonatale d 8,8”, una chicca tecnologica che farà da ciliegina sulla torta alla solita elettronica KTM, evolutissima ma offerta in “pacchetti”.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: il dato ufficiale non è ancora stato comunicato, facile aspettarsi una cifra attorno ai 20.000 euro (considerando anche il prezzo della naked 990 Duke) con la quale condivide parte della componentistica

Data d’arrivo: a febbraio verrà svelata ufficialmente, ma la crisi KTM potrebbe farne tardare l’arrivo sul mercato

Yamaha R9, l'erede della R6 correrà anche il Mondiale 2025

Dopo tanta attesa la Yamaha R9 2025è realtà.Sarà l’erede della R6, ma grazie al suo motore CP3 da 890 cc per 119 CV, promette di essere più sfruttabile su strada, per la gioia dei tanti amanti delle sportive da usare non solo in pista.

La base tecnica sarà di buon livello, con un telaio in alluminio ultraleggero e sospensioni KYB pluriregolabili, mentre la posizione di guida sarà intermedia tra quella estrema della R6 e la più “rilassata” (per modo di dire) della R7. Ottima l’elettronica, con IMU a 6 assi, con controlli personalizzabili e tarature dedicate all’uso in pista.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo : 13.499 euro,

Data d’arrivo: marzo 2025

Prezzi e Confronto Modelli Moto Sportive 2025

Modello Motore Potenza Peso Prezzo (da) Aprilia RS 660 Factory Bicilindrico parallelo 105 CV ND ND Aprilia RSV4 V4 220 CV ND ND Bimota KB998 Rimini 4 cilindri in linea 201 193 kg (secco) ~44.000 euro BMW S 1000 RR 4 cilindri in linea 210 CV 198 kg 21.450 euro BMW M 1000 RR 4 cilindri in linea 218 CV ND 37.450 euro Ducati Panigale V2 Bicilindrico a V 120 CV 179 kg 16.790 euro KTM 990 RC-R Bicilindrico parallelo 130 CV ND ND Yamaha R9 3 cilindri 119 CV 195 kg 13.499 euro

Moto sportive 2025: le medie stradali saranno protagoniste

Il 2025 sarà dunque un anno entusiasmante per gli appassionati di moto sportive, con una gamma di modelli che spazia dalle medie cilindrate alle race replica. Quali saranno le preferite? Noi scommettiamo che grazie a prestazioni più abbordabili e prezzi ''accessibili'' le nuove medie si ritaglieranno il giusto spazio, ma per chi non vorrà porsi limiti le opzioni ultra performanti ed esclusive non mancano affatto. Non resta che scegliere la propria preferita tra queste migliori moto sportive 2025!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 13/01/2025