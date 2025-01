Moto A2: le entry level più interessanti in arrivo nel 2025

Il mercato delle moto per patente A2 è in fermento per il 2025, con una vasta gamma di modelli che spaziano dalle sportive grintose alle avventurose enduro, passando per le affascinanti classic e le originali bobber. Questo significa una maggiore scelta per i giovani motociclisti che cercano la loro prima moto o per chi desidera un mezzo maneggevole e divertente. In questa guida completa, esploreremo le migliori proposte del 2025, analizzando le caratteristiche tecniche, i prezzi e la data di uscita, per aiutarti a trovare la moto perfetta per te.

Elenco delle moto A2 2025

Aprilia Tuono 457 2025, la naked per patente a2

La nuda Aprilia Tuono 457 condivide il motore bicilindrico da 47,6 CV della RS 457, ma offre una rapportatura più corta e una posizione di guida più rilassata. Al vertice del segmento la dotazione, con la chicca del telaio in alluminio, che aiuta a contenere il peso a secco a soli 159 kg, oltre all’elettronica evoluta, da vera Aprilia.

Dotazioni tecniche

Forcella e mono regolabili

Pinza freno ByBre ad attacco radiale

Elettronica avanzata con ride-by-wire, mappe, traction control e ABS disattivabile

TFT da 5” e blocchetti retroilluminati

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo ufficiale ancora non comunicato, stima attorno ai 6.000 euro

Inizio commercializzazione primavera 2025

Benelli Leoncino Bobber 400

Questa non sarà la classica versione di Leoncino a cui siamo abituati, come dice il nome sarà una vera bobber anche per aspetto e soluzioni tecniche, su tutte il motore V-Twin da 384,5 cc (34,5 CV e 36 Nm) con trasmissione a cinghia. Sella bassa - solo 730 mm – e peso contenuto promottono accessibilità e facilità di guida.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo non ancora comunicato

Data d’arrivo: entro metà 2025

BMW Concept F 450 GS, lo stile si rifà alla sorella maggiore R 1300 GS

Con il nuovo motore bicilindrico da 450 cc per 48 CV, la BMW F 450 GS rappresenta un netto salto rispetto alla G 310. Peso di 175 kg e dotazioni premium come IMU a 6 assi e TFT da 6,5” la rendono una mini avventuriera credibile, anche senza la ruota anteriore da 21 pollici. Per ora si tratta solamente di un prototipo, ma sappiamo bene quanto interesse ci sia nel segmento e come BMW, una volta presentata un’idea al pubblico, tenda a portarla al termine.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo non disponibile

Data d’arrivo: probabile presentazione modello di serie fine 2025, commercializzazione 2026

La versione Rally di Fantic Caballero 500

Il Caballero 500, modello di maggior successo per Fantic e una delle moto A2 più vendute in Italia, si rinnova con l’inedito motore Minarelli da 45 CV, progettato e realizzato in Italia. Oltre alle modifiche a motore, dotazione ed ergonomia, è da segnalare l’arrivo della ruota anteriore da 21 pollici per la versione Rally, caratterizzata anche dalle sospensioni a lunga escursione.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzi tra 6.990 euro (Scrambler), 7.140 euro (Deluxe) 7.590 Euro (Rally).

Data d’arrivo: inizio 2025

Fantic Imola 500, la sportiva A2

La Fantic Imola 500 è la prima sportiva stradale del marchio veneto, strettamente legata al know how acquisito in Moto2. La Imola condivide con la Caballero il nuovo motore Minarelli da 45 CV, ma spicca anche per soluzioni tecniche evolute, come il telaio misto acciaio/alluminio e la piattaforma inerziale, oltre alle sospensioni regolabili. Equipaggiata con il motore Minarelli da 45 CV, promette prestazioni di alto livello per chi cerca una piccola sportiva dal design premium.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo non ancora comunicato, Fantic ci ha confessato che cercherà di essere competivo, per far sognare... ma anche guidare

Data d’arrivo ancora non comunicata, a inizio anno arriveranno le 125, verso la metà potrebbe toccare alla Imola 500

Honda GB350S: in colore grigio

La Honda GB350S si presenta come una roadster retrò con piccoli accenni alla modernità, che punta tutto sulla semplicità. Caratteristica che si rispecchia anche nella tecnica, con un monocilindrico raffreddato ad aria da 350 cc (per 21 CV e 29 Nm) e schema ciclistico tradizionale. Punta ad essere una moto per neopatentati A2 molto facile, o un ritorno in sella senza stress, grazie a sella bassa e peso contenuto.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: 4.590 euro

Data d’arrivo: primavera 2025

La KTM 390 Adventure R è stata presentata a EICMA

La KTM 390 Adventure R porta il brand austriaco nel segmento adventouring di piccola cilindrata, lo fa con un aspetto “dakariano” ma anche con una meccanica consolidata e ben conosciuta. Il motore è il monocilindrico da 399 cc (44 CV e 39 Nm) già utilizzato dalla Duke, mentre telaio e sospensioni regolabili sono stati ottimizzati per affrontare anche del fuoristrada mediamente impegnativo.

Caratteristiche tecniche

Telaio in acciaio al cromolibdeno e telaietto posteriore in alluminio

Cerchio anteriore da 21'' e sospensioni WP Apex regolabili

Elettronica avanzata con ride-by-wire e mappe motore

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo ufficiale non ancora comunicato

Data d’arrivo: primavera 2025

Mondial Mud 452 da EICMA 2024

La Mondial Mud 452 è stata una delle novità più interessanti di EICMA 2024. Questa enduro stradale, derivata dalla sportiva Piega 452, si distingue per un look ispirato alle moto da rally e una componentistica pensata per l'offroad, con sospensioni a lunga escursione, cerchi a raggi e sovrastrutture derivate dal mondo dei rally raid. Il motore monocilindrico da 449 cc che eroga 48 CV e 39 Nm di coppia, abbinato a un serbatoio da 17,5 litri per garantire una buona autonomia.

Caratteristiche Principali:

Ruota anteriore da 21 pollici a raggi

Sospensioni regolabili con escursione di 260 mm all'anteriore e 255 mm al posteriore

ABS e Traction Control disinseribili

Peso a secco di 175 kg

Altezza sella di 890 mm

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: 6.590 euro

Data d’arrivo: prima metà 2025





Moto Morini Rumble Tre quarti anteriore

La Rumble 350 è una cruiser dal design muscoloso, con un motore V2 – come vuole la tradizione del segmento - da 33 CV. La sella bassa (735 mm) e il peso contenuto (175 kg) sono valide carte da giocare per chi è alla ricerca di una moto facile da gestire. Affiancherà la sorella maggiore Calibro, rafforzando la presenza nel segmento custom guidabili con patente A2.

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: non ancora comunicato

Data d’arrivo: prima metà 2025

Moto Morini 3 1/2 Tre quarti anteriore

Ispirata alla storica 3 1/2, questa nuova versione unisce design vintage e tecnologia moderna. I tempi cambiano, una volta era una sportiva, oggi rappresenta una valida soluzione per chi vuole tornare in moto con stile ma senza dover temere prestazioni soverchianti. Il motore è lo stesso della custom Rumble 350, un bicilindrico a V da 350 cc.

Caratteristiche tecniche

freni a disco, pinza radiale

forcella a steli rovesciati

telaio in acciaio

strumentazione TFT

Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: non ancora ufficializzato

Data d’arrivo: metà 2025

Yamaha R3, la sportiva A2 in pista

La Yamaha R3 2025 guadagna un design più affilato e sportivo, in linea con i canoni stilistici delle sorelle maggiori. Il nuovo motore bicilindrico da 321 cc (42 CV e 29 Nm) è omologato Euro 5+, abbinato ad una migliorata la frizione antisaltellamento. Look rivisto, miglioramenti al motore e il nuovo comparto sospensioni KYB ricuciono il gap con le concorrenti dirette, oltre l’effetto “moto per l’Asia”, obbiettivo secondo noi ampiamente raggiunto. Come optional c’è anche il quick-shifter.





Prezzo e data d’arrivo

Prezzo: 6.799 euro

Data d’arrivo: inizio 2025

Tabella Comparativa delle Moto A2 2025 Modello Tipologia Cilindrata Potenza (CV) Peso (Kg) Altezza Sella (mm) Prezzo Stimato (€) Disponibilità Aprilia Tuono 457 Naked Sportiva 457 cc 47,6 CV 159 kg 800 mm ~6.000 Primavera 2025 Benelli Leoncino Bobber 400 Bobber 384,5 cc 34,5 CV N.D. 730 mm N.D. Metà 2025 BMW F 450 GS Adventure 450 cc 48 CV 175 kg N.D. N.D. Fine 2025 (prototipo) Fantic Caballero 500 Scrambler/Enduro 500 cc 45 CV N.D. N.D. 6.990-7.590 Inizio 2025 Fantic Imola 500 Sportiva 500 cc 45 CV N.D. N.D. N.D. Metà 2025 Honda GB350S Roadster Classic 350 cc 21 CV N.D. N.D. 4.590 Primavera 2025 KTM 390 Adventure R Adventure 399 cc 44 CV N.D. N.D. N.D. Primavera 2025 Mondial Mud 452 Enduro Stradale 449 cc 48 CV 175 kg 890 mm 6.590 Prima metà 2025 Moto Morini Rumble 350 Cruiser 350 cc 33 CV 175 kg 735 mm N.D. Prima metà 2025 Moto Morini 3 1/2 Sport Classic/Sportiva 350 cc 33 CV 165 kg N.D. N.D. Metà 2025 Yamaha R3 Sportiva 321 cc 42 CV N.D. N.D. 6.799 Inizio 2025 Quale Moto A2 Scegliere? Con così tante opzioni disponibili, scegliere la moto A2 perfetta dipende dalle tue esigenze: preferisci l’avventura, lo stile retrò o la sportività? Qualunque sia la tua scelta, il 2025 promette di essere un anno entusiasmante per i motociclisti A2. Il consiglio è sempre quello di recarsi nelle concessionarie per fare un test ride, ovviamente dopo aver letto le nostre recensioni approfondite. Di seguito trovate il video riepilogativo, con tutti i dettagli e qualche ulteriore commento sulle migliori moto per patente A2 in arrivo nel 2025.