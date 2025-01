Novità moto naked 2025: scopri quali sono le migliori (anche in video)

Scopriamo insieme le migliori moto naked 2025 che, subito dopo maxi enduro e crossover – trovate qui la nostra classifica con le migliori novità 2025 – rappresentano il segmento preferito degli italiani. Ce ne sono per tutti i gusti, dalle maxi esageratissime come la nuova Ducati Streetfighter V4, hypernaked di serie più potente al mondo coi suoi 214 CV – ve l’ha raccontata Danilo e la trovate cliccando qui –fino alle medie, che vedono dimezzare la potenza ma non il gusto. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, le migliori novità naked 2025 secondo noi (in fondo all'articolo trovate il video).

Aprilia Tuono 660 Factory 2025

La Tuono 660 Factory è stata la nostra preferita nella comparativa delle naked top specs, nel 2022, e ora la naked Aprilia dice stop alla versione base, diventando dal 2025 solo Factory. Non contenta, però, alza anche la posta in palio, guadagnando una dotazione ciclistica ancor più completa, fatta di forcella e mono Ohlins completamente regolabili. Anche il motore, ora Euro 5+, diventa più performante e sale a quota 105 CV, col peso sempre a quota 181 kg in ordine di marcia. Ricchissima la dotazione elettronica tra quickshifter, cruise control, anti wheelie, mappe motore, ABS cornering e ora anche launch control, il tutto gestibile tramite nuovi blocchetti retroilluminato e un display aggiornato da 5”. Il prezzo di nuova Aprilia Tuono 660 Factory non è stato ancora ufficializzato ma è probabile che superi quota 11.000 euro visti i ricchi aggiornamenti ricevuti.

Aprilia Tuono V4 a EICMA 2024

Anche la capostipite della famiglia, Aprilia Tuono V4, si aggiorna col model year 2025. Cambia fuori, con nuove carene dotate di alette aerodinamiche per 2,5 kg di carico a 250 all’ora: le carene, a detta di Aprilia, dissiperebbero meglio il calore, anche per merito delle nuove ventole. Al posteriore Tuono V4 si aggiorna con un nuovo portatarga che integra luci e indicatori di direzione, soluzione che si rivela particolarmente comoda per l’uso in pista. Non solo Euro 5+ per il motore V4 della Tuono che passa col model year 2025 da 1.077 a 1.099 cc, proprio come sulla sorella carenata RSV4: la potenza cresce così fino a 180 CV mentre la coppia è di 121 Nm. Confermata la sofisticata dotazione elettronica di Aprilia con IMU a 6 assi e controlli “standard” ma arrivano novità software con funzionalità adattive/predittive acquistabili separatamente.

APRILIA TUONO V4 2025: LA NUOVA ELETTRONICA

Le Tuono V4 potranno quindi contare su nuovi aiuti alla guida ancor più evoluti per impennata, trazione, imbardata. Tuono V4 Factory è dotata di serie del Track Pack che comprende pit limiter, launch control, cruise control, slide control e bending lights, mentre può essere equipaggiata con Race Pack e Suspension Pack che abilitano la funzione corner by corner dei relativi controlli elettronici. In pratica, come su una moto da corsa, potrete usare vari settaggi a seconda della curva. Pazzesco. Nuovi sono anche la batteria al litio, la strumentazione da 5” e i blocchetti retroilluminati. Le tante novità potrebbero portare qualche differenza sul prezzo che, come avrete intuito, è ancora segreto.

Le nuove nude bavaresi S 1000 R e M 1000 R 2025 le riconosci a colpo d’occhio perché il muso si è fatto più appuntito e ci sono due nuovi fari, mentre dietro è arrivato un portatarga corto. Le maggiori novità sono sulla S 1000 R che ora è equipaggiata col motore Euro 5+ già visto sulla S 1000 XR, col 4 cilindri in linea ora a quota 170 CV e 114 Nm di coppia, mentre la nuova rapportatura finale è più corta per accelerazioni ancor più brucianti. La M conferma il motore con controllo variabile dell’albero a camme ShiftCam da 210 CV e 113 Nm. A livello elettronica, per entrambe, gas a corsa breve M e il controllo di trazione DTC affinato, mentre il cambio elettronico sulla S è stato aggiornato per cambiate ancor più fluide. Tra le novità più importanti della S 1000 R 2025 anche il controllo della coppia di trascinamento MSR che permettere di regolare il freno motore e la presa USB-C sotto la sella. Le nuove S 1000 R e M 1000 R saranno disponibili con prezzi rispettivamente a partire da 16.920 euro e 23.600 euro.

Ducati Streetfighter V2 S 2025

In Ducati, con la Streetfighter V2 2025, hanno fatto un passo indietro per farne uno avanti. La precedente generazione di Streetfighter non ha mai raccolto grandi successi ed ecco che la nuova si rende meno estrema ma non per questo meno performante. Nuovo il motore da 890 cc con fasatura variabile della distribuzione per le valvole d’aspirazione, “depotenziato” a 120 CV e 93,3 Nm, ma cura dimagrante che vede questa Streetfighter V2 come la più leggera di sempre con 178 e 175 kg senza carburante a seconda che si tratti della base o della più ricca S con sospensioni Ohlins (sulla standard sono Marzocchi-Kayaba). Cerchi più leggeri di 1 kg rispetto a quelli della precedente generazione, forcellone bibraccio e solita dotazione elettronica super, con piattaforma inerziale e tutte le regolazioni possibili e immaginabili, ora gestibili attraverso un nuovo display TFT 16:9 da 5” con un nuovo joystick a petalo. Le nuove Ducati Stretfighter V2 hanno prezzi a partire da 15.890 euro, che diventano 18.290 euro per la S.

Nuova Kawasaki Z900 in azione

La best seller Kawasaki, Z900, è anche una delle naked di maggior successo in Italia. Nel 2025 si rinnova ma non come avevo detto io… cambiano fuori, sia davanti ma soprattutto dietro, ma non a livello del motore. Sì perché con il passaggio di tutta la gamma 1.000 al 1.100 sembrava che anche la nuda potesse crescere clamorosamente di cilindrata, invece il motore 4 cilindri da 948 cc è l’unica certezza: diventa Euro 5+ ed eroga 124 CV e 97,4 Nm di coppia. Ad aggiornarsi pesantemente e il comparto elettronico che vede l’arrivo dell’IMU a 6 assi e di tutti i controlli cornering. Di serie ci sono il quickshifter, il cruise control e un aggiornato display TFT da 5” che offre per la prima volta la navigazione TBT. Rivista anche l’ergonomia con sella a 830 mm e manubrio più largo e rigido. Peso di 213 kg per la Z900 e di 214 per la Z900 SE. Già, c’è anche una versione SE, con sospensioni regolabili più pregiate e pinze Brembo M 4.32 al posto delle Nissin. Purtroppo, però, niente prezzo per le nuove Kawasaki Z900 2025.

KTM 990 Duke R 2025 in curva

Un anno dopo il lancio della nuova 990 Duke nel 2025 ecco che arriva anche la sua versione R. In più la KTM 990 Duke R offre un motore con 7 CV extra – diventano 130 – e 103 Nm. La nuova 990 R è diventata anche più leggera di 2 kg, ora a quota 190 e, ovviamente, più sportiva e caricata sull’anteriore. Più luce a terra, più feeling sull’avantreno e sospensioni WP Apex completamente regolabili che fanno il pari con l’impianto frenante Brembo Stylema e i dischi maggiorati da 320 mm. Arrivano anche un mega display orizzontale da 8,8” touch, nuovi blocchetti e sistema di navigazione con mappe. La nuova KTM 990 Duke R sarà disponibile nei primi mesi del 2025 ma il prezzo non è stato ancora reso noto.

Nuova Moto Guzzi V7 Sport: la bicilindrica debutta a EICMA 2024

Sì, lo so, la Moto Guzzi V7 non è una naked ma, non avendo un posto dove collocarla, l’ho inserita tra le... senza carene moderne. Che poi, a ben guardare, la nuova Sport non è che non si meriti palcoscenici importanti, perché gli aggiornamenti son tanti e importanti! Esteticamente, oltre al colore che riprende la versione storica degli anni 70, ci sono tanti altri particolari dedicati e... preziosi: arrivano infatti un riding mode Sport dedicato, IMU a 6 assi con ABS e traction control cornering, ma anche una forcella a steli rovesciati regolabile nel precarico, doppi dischi morsi da pinze Brembo ad attacco radiale e cerchi più leggeri di 1,8 kg rispetto a quelli della versione Stone. E anche il bicilindrico a V da 853 cc cresce fino a 67 CV e 79 Nm. Insomma, la nuova V7 Sport ce la mette proprio tutta per essere al passo coi tempi e, oltre a essere affascinante, offre davvero una bella dotazione. Prezzo ancora segreto per la V7 Sport ma, verosimilmente, andrà oltre quota 10.000 euro.

Yamaha MT-07 2025

La naked più venduta d’Italia – e senza il bisogno di rinnovarsi – è lei, Yamaha MT-07. Il model year 2025 però si rinnova eccome, sia fuori che dentro. L’estetica è sempre stata convincente ma ora la MT-07 ha deciso di assomigliare di più alla sorella maggiore MT-09. Le novità più importanti però riguardano la ciclistica e l’elettronica, gli aspetti cioè dove iniziavano a farsi sentire gli anni. Rivisti telaio tubolare e forcellone, davanti arriva una nuova forcella a steli rovesciati con pinze ad attacco radiale, dietro un mono regolabile in precarico ed estensione. Il cambio di passo si avverte anche nell’elettronica, campo da sempre sconosciuto alla MT-07, che ora passa a ride-by-wire, mappe motore e controllo di trazione gestibili attraverso il nuovo TFT da 5” (optional anche cruise control e cambio quickshift). Potenza e coppia sono di 73,7 CV e 68 Nm per il CP2 da 689 cc, il peso col pieno è di 183 kg, anche per merito dei nuovi cerchi Sping Forget. Yamaha MT-07 arriverà a febbraio al prezzo di 7.999 euro, oppure 8.599 euro per la versione con cambio automatico Y-AMT.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/01/2025