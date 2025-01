Ducati: quali sono le prossime novità 2025 in arrivo?

Di novità moto 2025 targate Ducati ne sono arrivate tante e – a sensazione – continueranno ad arrivarne. Nei prossimi mesi diversi modelli sono attesi al varco e, dopo la nuova Panigale V4 R di cui vi raccontavo qualche settimana fa, ora c'è un'intera gamma 2025 da svelare. Pronti per scoprirle?

Ducati Monster Senna, la serie limitata

Una gamma trasversale quella in attesa di aggiornamento. DesertX, Hypermotard 950, Monster e Supersport, infatti, sono accomunate dal motore bicilindrico Testastretta 11° con distribuzione desmodromica da 937 cc. Un baluardo destinato a scomparire, almeno stando a vedere cosa è successo a Panigale, Streetfighter e Multistrada V2 2025, passate al nuovo propulsore a V di 90° da 890 cc. Maxi enduro, motard, naked e sport touring di Ducati potrebbero quindi cambiare col model year 2025: la Supersport, proprio come la Panigale V4 R, è scomparsa dal sito...

La prima moto offroad di Ducati, la Desmo450 MX, è l'altra grande attesa. Qui non si parla di un modello aggiornato, ma di una moto nuova al 100%. La Casa di Borgo Panigale, che ha portato in gara nel Campionato Italiano Motocross 2024 la moto, ha conquistanto la vittoria del titolo nella classe MX1 con Alessandro Lupino, nel 2025 presenterà il modello di serie. E mentre attendiamo la Desmo450 MX già sappiamo che Ducati ha in serbo la stessa sorte per una duemmezzo – si chiamerà Desmo250 MX? – che debutterà nell'Italiano 2025 per poi arrivare nel 2026. Insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta...

