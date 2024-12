Ducati: è scomparsa una moto. Novità in arrivo?

Scomparsa dal sito, non si vede più nemmeno nel configuratore. Arriverà una nuova versione 2025 di questa Ducati? Secondo me...

Ducati ha presentato una novità dopo l'altra – le ultime sono Panigale V4 Tricolore e Diavel V4 2025 – ma di certo non è finita qui. In particolare c'è una moto che è letteralmente scomparsa dal sito e dal configuratore: c'è aria di novità per lei? Secondo me sì. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Dai, vi dico cosa ne penso...

PANIGALE V4 R, DOVE SEI? Se passate su Ducati.com vi accorgerete che è un tripudio di novità – solo dopo EICMA ne sono arrivate altre quattro! – ma, mentre ci sono moto che attendono aggiornamenti ce n'è un'altra che si è letteralmente... dissolta! Ovviamente parlo della Panigale V4 R, la moto che rappresenta il DNA racing di Ducati, la base per la moto che corre in SBK acquistabile in concessionaria con targa e fanali. Che fine ha fatto la Panigale V4 R?

L'IPOTESI Con tutta la famiglia Panigale rifatta da capo a coda, manca solo lei all'appello. Si tratta ovviamente di ipotesi – non è trapelata neanche mezza informazione a riguardo – ma se tanto mi dà tanto la nuova Panigale V4 R 2025 è al cancelletto di partenza. Niente albero di Natale o calza dell'Epifania, credo dovremo attendere un poco di più. Quando? Beh, il primo test SBK si terrà il 22 e 23 gennaio a Jerez e Bautista e Bulega saranno impazienti di provare la nuova moto, quindi non manca molto, in teoria...

LA NUOVA MOTO Ma cosa possiamo aspettarci dalla nuova V4 R 2025? Anche qui siamo nel campo delle congetture, ma con la Panigale V4 2025 svelata – e provata, dal nostro Danilo – possiamo farci un'idea. La V4 R 2024 monta la versione del Desmosedici Stradale V4 di 90° con cilindrata ridotta a 998 cc – rispetto ai 1.103 cc di V4 e V4 S – ciononostante è capace di superare il picco di potenza delle sorelline stradali con 218 CV a 15.500 giri/min. Limite che si alza ulteriormente fino a quota 237 CV con lo scarico racing completo, per raggiungere l'astronomica cifra di 240,5 CV con l'utilizzo di uno speciale olio sviluppato da Shell e Ducati Corse. Ma questa è la V4 R per come la conosciamo, quindi dalla futura Panigale R 2025 possiamo forse aspettarci qualcosa di più. Non per la versione ''tappata'' forse, – l'Euro 5 + potrebbe anzi toglierle qualche CV – bensì per quella libera, con scarico e ammenicoli vari concessi nell'uso solo-pista. Occhio invece al peso che – anche grazie al forcellone bibraccio, richiesto dalle corse – potrebbe calare come è successo sulla V4 S 2025: lei è a circa 199 kg col pieno, la V4 R potrebbe scendere intorno ai 190 kg.

USCITA E PREZZO Come anticipato la nuova Panigale V4 R 2025 non ha molto tempo per palesarsi, i test SBK incombono. Se dovessi scommettere, quindi, direi che potrebbe arrivare nella prima metà di gennaio. Il prezzo? Al momento il price cap – il tetto massimo per la moto di produzione da cui deriva quella che corre in SBK – è fissato in 44.000 euro, quindi la V4 R del concessionario dovrebbe rimanere entro tale prezzo. A meno che...

16/12/2024