Ducati presenta la Panigale V4 Tricolore: caratteristiche e prezzo della limited edition

Le novità Ducati arrivano una dopo l'altra – le ultime sono Multistrada V2 e Diavel V4 in ''Black Roadster'' – e non sembra essere finita. Sì perché dall'Art Basel Miami Beach, in Florida (USA), è stata svelata la nuova Panigale V4 Tricolore, un'edizione limitata disegnata con la collaborazione di Aldo Drudi. Oltre l'esclusiva livrea, però, c'è molto altro: scopriamo tutto insieme.

IL DESIGN La versione numerata e limitata in 1.000 esemplari della Panigale V4 Tricolore, caratterizzata dall'inedita livrea asimmetrica, è un omaggio al Made in Italy e alla storia di Ducati. Un richiamo, in chiave moderna, alla 750 F1 del 1984, moto che ha dato il via alle supersportive moderne Ducati proprio 40 anni fa. La colorazione speciale, partorita da Drudi Performance insieme al Centro Stile Ducati, vede il tricolore italiano abbinato, nella parte inferiore delle carene, al bianco e nero della bandiera a scacchi, simbolo di vittoria. Il numero 1, su cupolino e fianchi della moto, richiama le Ducati più racing, come la Panigale V4 R o la Multistrada V4 Pikes Peak. Ma questa Panigale V4 Tricolore è molto più che una moto dalla livrea esclusiva e, oltre alle carene, c'è dell'altro...

Ducati 750 F1: la moto alla quale si ispira la Panigale V4 Tricolore nel design

LE NOVITÀ La Tricolore, infatti, porta con sé anche diversi componenti pregiati, di derivazione racing. Tra questi spiccano i cerchi in carbonio a 5 razze, che riducono il peso di quasi un chilo – 0.950 kg – rispetto a quelli forgiati della V4 S, per un'agilità fuori dal comune (abbassano il momento d’inerzia del 12% all’anteriore e del 19% al posteriore). Ma la novità più esclusiva della nuova Panigale V4 Tricolore è rappresentata dall'impianto frenante Front Brake Pro, una prima mondiale per una moto di produzione. Si tratta dei dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, derivati direttamente da quelli racing utilizzati nel Mondiale Superbike, capaci di prestazioni elevatissime. Le pinze freno Brembo Hypure, già in dotazione alla Panigale V4, sono su questa Tricolore dotate di un trattamento di anodizzazione antracite e caratterizzate dal logo Brembo di dimensioni maggiorate, due elementi che, a partire da questa moto, caratterizzeranno ogni impianto frenante speciale di Ducati. La pompa freno anteriore, infine, è una MCS 19.21 con registro remoto della posizione leva freno, come avviene sulle MotoGP e Superbike.

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE Insieme a quanto elencato, la nuova Panigale V4 Tricolore monta anche frizione a secco, pedane regolabili in alluminio ricavate dal pieno e modulo GPS. Coloro i quali vorranno utilizzare la Panigale V4 Tricolore in pista potranno montare anche il tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno, i convogliatori pinze freno, il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio e il kit per la rimozione del portatarga. Ad impreziosire ulteriormente la Tricolore ci pensano poi sella in Alcantara, plexiglas racing e animazione dedicata del cruscotto all'accensione.

EDIZIONE LIMITATA La Panigale V4 Tricolore si contraddistingue per la presenza, come tutte le edizioni numerate e limitate, della piastra di sterzo in alluminio lavorato dal pieno con nome del modello e numero dell’esemplare, del certificato di autenticità e del telo coprimoto dedicato contenuti in una speciale scatola personalizzata. La nuova Panigale V4 Tricolore è in vendita al prezzo di 54.000 euro.

08/12/2024