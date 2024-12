Ducati Diavel V4 2025, arriva la nuova livrea Black Roadster

Ducati aggiorna per il 2025 la Diavel V4, impreziosita dalla nuova livrea “Black Roadster”, grafica basata su colori legati alla storia della Casa di Borgo Panigale e della Diavel. Nello specifico, il giallo Ducati, di ispirazione racing, riportato sul serbatoio e nei filetti su codino e fianchetti mette in risalto una tinta che gioca sui toni del nero e del titanio, mentre il nuovo rivestimento usato per la sella completa il design della moto. Dietro si fa sempre notare l’imponente pneumatico posteriore da 240/45 con cerchio in lega a cinque razze.

Ducati Diavel V4 2025

MOTORE CONFERMATO Tinta a parte, l'aspetto della Ducati Diavel V4 resta pressoché invariato, con la firma dei gruppi ottici anteriore e posteriore e gli indicatori di direzione che restano segni distintivi. Il motore è sempre il V4 Granturismo da 1.158 cc da 168 CV a 10.750 giri/min e 126 Nm a 7.500 giri/min, mentre la ciclistica si affida a un telaio monoscocca e a un forcellone monobraccio, entrambi in alluminio, con l'altezza della sella da terra di 790 mm e un peso in ordine di marcia (senza carburante) di 223 kg.

QUANTO COSTERÀ? Il pacchetto elettronico di ultima generazione della Diavel V4 è sempre basato sull’impiego di una piattaforma inerziale a 6 assi e comprende i consueti controlli che gestiscono tutte le fasi della guida, con tutti i parametri di funzionamento associati ai quattro Riding Mode preimpostati e personalizzabili. Non sono state rilasciate altre informazioni sulla nuova Diavel V4, compresi i prezzi di partenza; ma ricordiamo che il modello attualmente in vendita (qui la nostra prova) parte da 27.290 euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/12/2024