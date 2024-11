Ducati, altre novità 2025 in arrivo. Ecco quando

Ducati ha annunciato il calendario delle Ducati World Première 2025 – quelle che si sarebbero tenute nel 2024 – lo scorso settembre. Dei 5 appuntamenti in programma 4 appartengono già al passato ma, proprio ieri, la Casa di Borgo Panigale ha fatto una sorpresa, presentando la nuova Streetfighter V4 2025 in un episodio che non era a calendario. Ci saranno altri colpi di scena? Facciamo il punto della situazione con gli appuntamenti.

Nuova Streetfighter V4 S 2025: è lei l'ultima novità Ducati

DICEMBRE RICCO Il calendario delle Ducati World Première 2025 prevede ancora un appuntamento, quello del 5 dicembre 2024 intitolato Unlock Everyday Adventure. Dal Salone di Colonia la Casa bolognese presenterà – verosimilmente – la nuova Multistrada V2. Ma non è tutto. Un altro episodio è stato aggiunto alla lista ed è quello di domenica 8 dicembre, quando Ducati svelerà – così recita il comunicato – ''un’altra importante novità''.

COSA MANCA Al momento non sono trapelati né un titolo dell'episodio, né alcuna altra informazione. Per la prossima novità Ducati c'è il più assoluto riserbo e le novità 2025 non sono di certo finite visto che il prossimo anno ne arriveranno di altre. Tra le moto in gamma ancora in attesa di aggiornamenti restano Monster, DesertX, Diavel e Hypermotard, mentre è tutta da svelare la nuova Desmo450 MX da cross. Restate collegati, vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/11/2024