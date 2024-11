Ducati World Première 2025: segui con noi il nuovo episodio in diretta video

Non sono bastate le tante novità svelate nelle precedenti Ducati World Première e viste a EICMA. La Casa di Borgo Panigale, infatti, cala l'asso e introduce a sorpresa un nuovo episodio: segui con noi la diretta video oggi pomeriggio.

DUCATI WORLD PREMIÈRE 2025 Del nuovo episodio si sa poco e nulla, se non che è intitolato''Next Level Formula''. Tra le moto che ancora mancano all'appello c'è sicuramente la nuova Ducati Multistrada V2, che sia scaduto il tempo per la nuova crossover? Non è finita tuttavia perché c'è in programma un altro episodio anche dal Salone di Colonia a dicembre e Ducati, non contenta, ne ha aggiunto un altro ancora, sempre il prossimo mese... Di novità, insomma, ce ne saranno tante altre, ma di quelle parleremo più avanti. L'appuntamento per oggi è alle 16: segui qui con noi la video diretta della Ducati World Première 2025.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/11/2024