Ducati Seasonal Check-Up: sconti per il tagliando di fine stagione

L’autunno è ormai arrivato, le giornate si fanno sempre più fredde e corte, il maltempo interviene a gamba tesa per rovinare i piani del weekend, insomma: per molti è tempo di mettere la moto a riposo. Lo stop invernale potrebbe essere il momento giusto per approfittarne e fare della manutenzione – ordinaria o straordinaria – in vista della stagione seguente, Ducati lo sa e torna con la sua iniziativa Seasonal Check Up, con sconti e iniziative per tutti i suoi clienti… o quasi.

LE CONDIZIONI L’iniziativa sarà valida fino all’8 febbraio 2025 presso la rete di concessionari e officine aderenti, la campagna prevede la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruendo di uno sconto del 20% sul prezzo dei ricambi originali. Avranno accesso all’iniziativa tutte le moto immatricolate dal 1 gennaio 2012.

CONSIGLI E NON SOLO Oltre al vantaggio cliente, l’iniziativa Seasonal Check Up prevederà anche la possibilità di usufruire di un controllo dello stato di usura degli penumatici e farsi consigliare nella scelta di un treno sostituivo in caso di necessità. Interessante anche la possibilità di Pick Up & Delivery della moto durante il periodo necessario all’intervento di manutenzione. Ma non è tutto, perché aderendo alla promozione, qualora ne fosse sprovvisto, il cliente potrà beneficiare di un anno di assistenza stradale ACI-Global per poter viaggiare in Europa.