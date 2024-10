Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition: la moto celebrativa di Ducati

Ducati presenta Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition, edizione limitata in 500 esemplari per celebrare il primo decennio della moto

Scrambler spegne dieci candeline e, dalla partnership col brand Rizoma, nasce Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition, serie limitata e numerata in 500 esemplari. Scopriamo caratteristiche, data di arrivo e prezzo della nuova Ducati.

La nuova Scrambler è caratterizzata da dettagli in Metal Rose e ogni singolo pezzo è studiato da Rizoma, con la livrea, definita da Rizoma in collaborazione con il Centro Stile Ducati, basata sull’equilibrio cromatico di Stone White, nero, e Metal Rose. Il serbatoio, il motore, le componenti ciclistiche e dettagli come gli specchietti bar-end, o l’impianto di scarico, sono in nero e mettono in risalto le finiture Metal Rose – coperchi, pedane, parabrezza – per creare contrasto con lo Stone White della cover serbatoio e del parafango sportivo.

LA TECNICA Sotto la Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition è una comune Icon: motore bicilindrico a L con distribuzione Desmodromica raffreddato ad aria da 803 cc, 73 CV e 65 Nm, un peso di 176 kg senza carburante e una dotazione elettronica da prima della classe, con Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering e Ducati Traction Control, il tutto gestibile attraverso il TFT da 4,3''.

Lo Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition arriverà a marzo 2025 con un prezzo a partire da 15.000 euro.

Andrea Ferraresi, direttore Strategy e Centro Stile Ducati, ha commentato: “Rizoma è riuscita nel difficile compito di reinterpretare Scrambler mantenendone inalterata l’essenza. Sono rimasto colpito dal rigore formale, dalla cura dei dettagli e dalla pulizia del trattamento, anche cromatico, che Rizoma ha inserito sul concept che poi è diventata questa versione celebrativa del decimo anniversario di Scrambler”.

Fabrizio Rigolio, Creative Director e fondatore di Rizoma, ha affermato:''Questa Scrambler è diversa dalle altre. È dedicata ai 500 che osano, che vedono oltre, che vogliono lasciare un segno indelebile”.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2024