Ducati presenta Scrambler Icon Dark e Full Throttle 2025

Ducati svela la terza novità della gamma moto 2025, si tratta delle nuove Scrambleri Icon Dark e Full Throttle: da una parte la versione nuda e cruda, dall'altra quella più sportiva. Scopriamo come cambiano, quando arrivano e quanto costano.

SCRAMBLER ICON DARK 2025

La Scrambler più pura, la Icon Dark, sfoggia ovviamente un look nero opaco – nero è anche il motore – col design essenziale e puro. La cover serbatoio, l’elemento distintivo dello Scrambler di seconda generazione, crea un gioco di sfumature fra i diversi materiali, ripreso da altri dettagli come il parafango anteriore e i convogliatori, nel look total black della Icon Dark. Il logo Scrambler sul serbatoio è più moderno e in linea con la grinta del nero opaco. I fianchetti essenziali e il codino sportivo rendono ancora più dinamica e slanciata la linea della Dark.

USCITA E PREZZO La Scrambler Icon Dark 2025 arriverà nelle concessionarie a ottobre con un prezzo a partire da 9.990 euro.

SCRAMBLER FULL THROTTLE 2025

La più sportiva delle Scrambler Ducati, invece, è la Full Throttle. Il look è ispirato a quello delle moto da competizione del Flat Track statunitense, come testimoniano le tabelle portanumero laterali riportano il numero 62 – l’anno del debutto del primo Ducati Scrambler, il 1962 – in perfetto stile Tracker che, insieme al paracoppa, le conferiscono un’estetica decisamente più grintosa. Il rivestimento della sella, la livrea heritage in nero e bronzo, colore ripreso anche dai cerchi in alluminio, sono gli elementi distintivi della Full Throttle, con la finitura nera dei paracalore dello scarico e delle cover laterali anteriori a completare il pacchetto. Ma la sportività di questa Scrambler non è solo un vezzo estetico: ci sono anche il manubrio ribassato a sezione variabile, il parafango anteriore corto, il codino sportivo, privo del parafango posteriore, che fanno il pari col silenziatore Termignoni omologato, le frecce a LED Ducati Performance e il Ducati Quick Shift up/down di serie.

USCITA E PREZZO La Scrambler Full Throttle 2025 arriverà nelle concessionarie a dicembre con un prezzo a partire da 12.590 euro.

SCRAMBLER ICON DARK E FULL THROTTLE 2025: CARATTERISTICHE IN COMUNE

Restano al loro posto, come sulla nuova famiglia Scrambler presentata lo scorso anno – qui la mia prova – i gruppi ottici, il serbatoio, la forma della strumentazione, così come le cover sostituibili o il cruscotto TFT da 4,3”. Anche il motore bicilindrico Desmodue, coi nuovi coperchi frizione e alternatore, cartelle copricinghia e scarico che lascia il motore completamente a vista, più leggero e dotato di Ride-by-wire, può contare su quickshifter e Riding Modes. Il bicilindrico a due valvole raffreddato conferma i 73 CV di potenza massima ma è disponibile anche nella versione da 35 kW per patente A2. Il peso delle Scrambler Icon Dark e Full Throttle è di 176 kg senza carburante.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/10/2024