Ducati World Première 2025: oggi segui la diretta video con noi

Eccoci giunti al secondo appuntamento con la Ducati World Première 2025. Oggi sarà svelata la terza novità, dopo le nuove Panigale V4 e Multistrada V4. Di che si tratta? Scopriamo quali sono gli indizi che la Casa di Borgo Panigale ha seminato...

TERZA NOVITÀ 2025 La nuova puntata della Ducati World Première 2025 si intitola ''You Can Wear Black At Any Time''. Facile concludere che si tratti di un modello in nero, una livrea dark... Per scoprire esattamente di cosa si tratta, però, dovremo attendere le 16 di oggi pomeriggio. Vieni a scoprire la novità Ducati con noi, nella video diretta streaming.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/10/2024