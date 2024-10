La Ducati Multistrada si trasforma nella naked "Numero 10"

In questo periodo non abbiamo fatto altro che raccontarvi di Ducati Multistrada – le nuove V4 e V4 Pikes Peak, ma anche l'avvistamento della nuova generazione V2 – e oggi andiamo indietro nel tempo, per parlare addirittura della prima Multi, quella del 2003. Sì perché, per quanto difficile a dirsi, quella della foto era una Multistrada 1000 DS del 2004 e oggi si chiama ''Numero 10''. Scopriamo la sua storia.

PASSIONE ARANCIONE Questa specialissima Multi appartiene a Tony Lloyd. Tony è andato in pensione da oltre 10 anni e così, ogni inverno, si costruisce una moto per divertimento. Numero 10 non è un nome casuale: è infatti la decima moto nata dal suo passatempo e, come le altre moto nel suo garage, è contraddistinta dalla cromia arancione-argento, una vera e propria fissazione per l'uomo.

STRAVOLTA Esteticamente parlando della vecchia Ducati Multistrada 1000 DS non è rimasto davvero nulla – non che fosse bella, ma senza dubbio particolare – anche perché Lloyd è un po' fissato con il minimalismo: le sue moto infatti si snelliscono moltissimo, in particolare al codino. Tra i pezzi speciali realizzati dal pensionato inglese ci sono infatti il telaietto posteriore, così come lo scarico basso, i supporti per fari e targa, l'alloggiamento del tachimetro, i riser del manubrio e altro ancora.

VEDI ANCHE

SNELLA E AGILE Pare che Numero 10 sia molto più veloce della Multistrada dell'amico di Tony e non fatichiamo a crederlo: con la cura dimagrante cui il signor Lloyd l'avrà sottoposta la Multi peserà almeno 30 kg meno dell'originale! Se siete curiosi di vedere le altre moto di Tony Lloyd potete visitare il suo blog, cliccando qui.

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 06/10/2024