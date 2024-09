Ducati: la nuova Multistrada V2 2025 cambia tutto (foto spia)

In Ducati di stare con le mani in mano proprio non se ne parla. Le novità 2025 sono iniziate questa estate – già sfornate nuova Panigale V4 e Multistrada V4 2025 – ma sappiamo dal calendario della Ducati World Première che ce ne saranno molte altre. Quella che vi mostriamo oggi, la nuova Multistrada V2, entra di diritto tra le prossime che verranno presentate. Scopriamo come cambia la crossover e quando potrebbe arrivare.

TUTTA NUOVA Ad agosto abbiamo parlato del pensionamento dell'attuale Panigale V2, o meglio, dell'addio del motore V2 Superquadro. Il motore Testastretta da 939 cc, tuttavia, sembra destinato alla stessa sorte del Superquadro da 955 cc, come confermano i colleghi di Motorrad con l'avvistamento di una Multistrada V2 praticamente rivoltata dalla testa ai piedi. Cambia l'estetica, più snella e filante, simile a quella della Multistrada V4, ma cambia anche la sostanza. Il motore non è lo stesso montato sulla moto attualmente in gamma – come rimarcato anche dalla scritta ''Preser'', a indicare un preserie – ma resta un V2, mentre il telaio a traliccio in acciaio sembra lasciar spazio a una struttura in alluminio.

NUOVA ANCHE DIETRO Ma non è finita qui. Anche al posteriore ci sono tante novità, con forcellone bi-braccio in alluminio che dice addio alla forma ''a banana'' per passare a un'unità del tutto simile a quella della nuova Panigale V4, l'ammortizzatore che diventa eccentrico, vale a dire posizionato non più centralmente come sull'attuale generazione di Multistrada V2 ma su un lato (quello sinistro).

NON MANCA MOLTO A questo punto non resta che tirare a indovinare con la data di presentazione della nuova Multi V2: le date papabili sono due, quella del 5 novembre - Extended Experience o del 5 dicembre - Unlock Everyday Adventure. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/09/2024