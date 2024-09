Ducati presenta le nuove Multistrada V4 e V4 Pikes Peak 2025

Dopo la nuova Panigale V4 2025 – prossima settimana vi racconteremo come va – è già tempo di guardare avanti per Ducati: ecco le nuove Multistrada V4 e Multistrada V4 Pikes Peak 2025 con nuovo motore Euro 5+, riviste nell'estetica, nella ciclistica e nell'elettronica, con nuove dotazioni ancor più raffinate. Scopriamo come cambiano, quando arrivano e quanto costano.

Ducati Multistrada V4 2025: vista laterale

DESIGN Dicevamo che le modifiche sono un po' a tutto tondo e partiamo dall'estetica, con un anteriore ridisegnato, più spinto sull'avantreno, un po' a strizzare l'occhio alla neo nata Panigale V4 2025. Il doppio faro viene messo in evidenza dalle nuove parti verniciate, per una presenza stilistica importante, come su 916 e 1098. Il nuovo silenziatore è più affilato e – pare – con un suono ancor più personale. Introducono il prossimo argomento, la ciclistica, i nuovi cerchi, caratterizzati da un design inedito, sia nella versione fusa che in quella forgiata a sette razze, disponibili come optional sulla Multistrada V4 S.

ERGONOMIA La nuova Multistrada V4 2025 si promette anche di essere più comoda, soprattutto per il passeggero: le valige e il top case, infatti, sono stati arretrati per offrire maggiore spazio per le gambe. Il nuovo supporto pressofuso, inoltre, promette al passeggero un miglior supporto e un maggior senso di robustezza quando è installato il top case.

CICLISTICA Le novità si fanno ancor più ricche nel comparto sospensioni. La nuova Multistrada V4 2025 conferma il telaio monoscocca in alluminio, ma il forcellone bibraccio ha ora un perno riposizionato 1 mm più in alto, aumentando così l'effetto anti-squat della sospensione. Proprio il monoammortizzatore, sulla Multi V4 S 2025, gestisce anche un maggior range di precarico, che passa da 12 a 20 mm. Il peso della nuova Multi V4 2025 è di 229 kg in ordine di marcia, senza carburante (231 kg per la V4 S).

LE SOSPENSIONI La V4 S, che monta sospensioni Marzocchi di tipo semi-attivo Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution, conta ora anche su un nuovo sensore corsa sulla forcella, per una maggior precisione nel ''sentire'' la strada, ma non solo: il sensore aiuta anche il sistema Bump Detection a regolare istantaneamente compressione ed estensione del mono nel caso in cui la forcella trovi una buca o un dosso, così da poter garantire il massimo comfort a pilota e passeggero. La tecnologia implementata delle sospensioni elettroniche della Multistrada V4 S 2025 permette anche di regolare in movimento, con un pulsante, la frenatura idraulica delle sospensioni, indipendentemente dal riding mode selezionato. Infine, grazie all'Automatic Lowering Device, l'altezza della moto è ridotta più rapidamente e in maggior misura rispetto al sistema Minimum Preload: azzerando elettronicamente il precarico dell’ammortizzatore, il sistema automatico abbassa la moto quando si scende sotto i 10 km/h, riportandola in assetto di guida al raggiungimento dei 50 km/h. L'escursione delle sospensioni della V4 S 2025 è di 170 mm all'anteriore e 180 mm al posteriore.

Ducati Multistrada V4 2025: 3/4 posteriore

CERCHI E PNEUMATICI I nuovi cerchi, sempre in misura 19'' e 17'', montano pneumatici Pirelli Scorpion Trail II 120/70 e 170/60. Confermato anche l'impianto frenante anteriore con pinze radiali monoblocco Brembo Stylema e doppio disco anteriore da 330 mm sulla V4 S, mentre al posteriore arriva un nuovo impianto dalla maggior potenza, con disco singolo da 280 mm di diametro, spessore di 6 mm e pinza flottante Brembo.

ELETTRONICA La ricchissima dotazione della Multistrada è stata ulteriormente ampliata su questa versione 2025. Dopo i radar anteriore e posteriore, il Cruise Control Adattivo (ACC) e il Blind Spot Detection (BSD), la versione 2025 della Multistrada V4 S introduce la funzione Forward Collision Warning (FCC) che, tramite un pop-up sul cruscotto, avvisa il guidatore di una possibile collisione con un veicolo che lo precede. Il sistema è regolabile e disattivabile. Un'altra grande novità, introdotta dapprima sulla nuova Panigale V4, è il DVO (Ducati Vehicle Observer): questa funzionalità stima in maniera più accurata la posizione della moto nello spazio e la massa complessiva, simulando l’input di 70 sensori a integrazione dei dati forniti dalla piattaforma inerziale, per una Multistrada ancor più sicura ed efficiente. L'elettronica mette i... bastoni tra le ruote – è proprio il caso di dirlo, ovviamente in senso positivo – col sistema Electronic Combined Braking System, ora evoluto. Non solo modula l’azione sul freno anteriore e posteriore, ora anche in funzione del carico, ma aggiunge la funzione rear-to-front, che ottimizza la potenza frenante quando si agisce sul solo comando posteriore.

RIDING MODE Non rappresenta di per sé una novità la presenza delle ''mappe motore'', già presenti sulla precedente generazione della Multi: la nuova V4 2025 ha 5 Riding Mode, con le nuove modalità Wet – 115 CV e controlli ''elevati'', per una sicurezza totale – e un'evoluzione della modalità Enduro: con questo riding mode si attiva un Power Mode dedicato, che limita la potenza a 114 CV con una risposta dinamica e diretta specifica per il fuoristrada.

MOTORE Il V4 Granturismo, ora Euro 5+, resta al suo posto e offre le stesse prestazioni dell'attuale generazione della Multi. Il motore da 1.158 cc, ora omologato Euro 5+, mantiene praticamente invariate le sue prestazioni. Sulla Multistrada V4 2025 eroga 170 CV a 10.750 giri e 123,8 Nm a 9.000 giri, vale a dire stesso picco di potenza ma 250 giri/min più in alto e 1,2 Nm di coppia in meno, 250 giri/min più in alto. L'altra novità del V4 Granturismo è che, sulla Multistrada V4 2025, introduce la strategia elettronica di deattivazione estesa per la bancata posteriore: ora non solo i due cilindri posteriori vengono spenti da fermo, ma anche a bassa velocità o in condizioni di marcia a bassi regimi. Il sistema è attivo in tutti i Riding Mode, con calibrazione differenziata per ciascun rapporto, non entra però mai in funzione con la prima innestata, per evitare una partenza da fermo con la bancata posteriore deattivata.

VERSIONI Per la Multistrada V4 2025 sono confermati gli allestimenti Radar e Travel & Radar, mentre arrivano le nuove proposte Sport Travel & Radar, e Adventure Travel & Radar. I nuovi comprendono cavalletto centrale, manopole e selle riscaldate, e naturalmente radar anteriore e posteriore. Il trim Sport aggiunge le valige e i cerchi forgiati, che grazie a un peso inferiore di 2 kg rendono la Multistrada V4 più agile e sportiva, mentre l’Adventure è caratterizzata da valige in alluminio e ruote a raggi.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2025: 3/4 anteriore

DESIGN Anche la nuova Pikes Peak beneficia di un'estetica aggiornata, con elementi all'anteriore che, grazie alle parti verniciate, vanno a comporre una “X” nella vista frontale, incorniciando i fari come già avviene sulla nuova Panigale V4. Ovviamente la Pikes Peak non rinnega la sua indole corsaiola, anzi, la nuova livrea, ispirata nei colori e nelle grafiche a quella delle Ducati MotoGP, Superbike e Motocross, è caratterizzata da tabelle portanumero sui fianchetti. La Multi V4 Pikes Peak 2025 mantiene le sue caratteristiche peculiari anche dal punto di vista estetico-tecnico, con cerchio anteriore da 17'' e forcellone monobraccio, differenziandosi dalla Multistrada V4 anche grazie alla presenza di numerose componenti dedicate, quali parti in fibra di carbonio, silenziatore omologato Akrapovič in titanio, plexi fumè basso, foderi della forcella Öhlins color oro, sella con il logo V4 e scudetto Ducati Corse applicato sul becco.

ERGONOMIA Anche la nuova Pikes Peak 2025, come la nuova Multistrada V4, si aggiorna per rendersi più comoda per il passeggero. Le valige sono state infatti arretrate di 25 mm per offrire maggior spazio nella zona gambe e il nuovo supporto pressofuso promette al passeggero un miglior supporto e un maggior senso di robustezza quando è installato il top case. Sulla Pikes Peak le pedane del pilota sono più alte e arretrate che sulla V4, il manubrio è più basso, più stretto e con una curvatura meno accentuata, per un migliore feeling nella guida sportiva, mantenendo comunque un buon livello di comfort.

SOSPENSIONI A differenziare la nuova Multistrada V4 Pikes Peak 2025 dalla sua versione ''standard'' ci pensa anche la ricchissima dotazione ciclistica. Oltre al cerchio anteriore da 17'' e al forcellone monobraccio, infatti, la Pikes Peak si distingue per la presenza delle sospensioni Öhlins Smart EC 2.0, ottimizzate nelle strategie per offrire una maggior comodità nell’uso turistico e, allo stesso tempo, più sostegno nella guida sportiva. Il sistema lavora secondo logiche “event based”, come su Panigale V4 S e Streetfighter V4 S, autoregolandosi in base allo stile di guida del pilota. Come sulla Multistrada V4 2025 anche lei beneficia, qui sul forcellone monobraccio, di un perno riposizionato 1 mm più in alto, così da aumentare l'effetto anti-squat della sospensione. Il telaio monoscocca in alluminio, confermato, ha un cannotto di sterzo a 25,75° rispetto ai 24,5° della Multistrada V4. L'escursione delle sospensioni della Multi V4 Pikes Peak 2025 è di 170 mm su entrambe le ruote.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2025: vista laterale

CERCHI E PNEUMATICI I nuovi cerchi forgiati in alluminio a cinque razze da 17'' della Multistrada V4 Pikes Peak 2025 calzano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 e 190/55. Confermato anche l'impianto frenante anteriore con pinze radiali monoblocco Brembo Stylema e doppio disco anteriore da 330 mm come sulla V4 S, mentre al posteriore arriva anche per lei un nuovo impianto dalla maggior potenza, con disco singolo da 280 mm di diametro, spessore di 6 mm e pinza flottante Brembo. Il peso della nuova Multi V4 Pikes Peak 2025 è di 227 kg in ordine di marcia, senza carburante.

ELETTRONICA La ricchissima dotazione della Multistrada V4 2025 è confermata sulla Pikes Peak: i radar anteriore e posteriore, il Cruise Control Adattivo (ACC) e il Blind Spot Detection (BSD), così come la nuova funzione Forward Collision Warning (FCC) che avvisa il guidatore di una possibile collisione con un veicolo che lo precede. Anche per lei il sistema è regolabile e disattivabile. Anche sulla Multistrada V4 Pikes Peak arriva il DVO (Ducati Vehicle Observer) che, simulando l’input di 70 sensori, integra i dati forniti dalla piattaforma inerziale, per una Multistrada ancor più sicura ed efficiente. Il sistema Electronic Combined Braking System, ora evoluto, offre la strategia front-to-rear, che gestisce il freno posteriore anche azionando il solo comando anteriore (niente rear-to-front però).

RIDING MODE Sulla nuova V4 Pikes Peak 2025 c'è un riding mode Race, sviluppato specificatamente per questa versione. La mappa Race si aggiunge a una strategia più racing per il limitatore, che entra in maniera più graduale rispetto alla Multistrada V4, in modo da allertare il pilota con un certo anticipo e consentirgli una guida sportiva più efficace in termini di cambiate nella zona alta del contagiri. Anche il quickshifter ha una calibrazione dedicata che permette scalate molto aggressive, oltre all’implementazione di una relazione manopola-farfalla ancora più diretta nel Power Mode High. Gli altri riding mode sono Sport, Touring e Urban.

MOTORE Il V4 Granturismo, ora Euro 5+, è tale e quale a quello della Multistrada V4 e offre le stesse prestazioni dell'attuale generazione. Il motore da 1.158 cc è ora omologato Euro 5+: sulla Multistrada V4 Pikes Peak 2025 eroga sempre 170 CV a 10.750 giri e 123,8 Nm a 9.000 giri, vale a dire stesso picco di potenza ma 250 giri/min più in alto e 1,2 Nm di coppia in meno, 250 giri/min più in alto. L'altra novità del V4 Granturismo è che, sulla Multistrada V4 2025, introduce la strategia elettronica di deattivazione estesa per la bancata posteriore: ora non solo i due cilindri posteriori vengono spenti da fermo, ma anche a bassa velocità o in condizioni di marcia a bassi regimi. Il sistema è attivo in tutti i Riding Mode, con calibrazione differenziata per ciascun rapporto, non entra però mai in funzione con la prima innestata, per evitare una partenza da fermo con la bancata posteriore deattivata.

Le nuove Multistrada V4 2025 arriveranno nelle concessionari a ottobre: la V4 nelle colorazioni Ducati Red, Thrilling Black e Artic White, mentre la Pikes Peak sarà presente solo in una colorazione, con prezzi a partire da 20.690 euro per la V4 2025 (24.990 euro per la V4 S) e 32.490 euro per la V4 Pikes Peak 2025.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2024