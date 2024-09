Ducati World Première 2025: segui la video diretta con noi

Dopo la nuova Panigale V4 S 2025 presentata lo scorso luglio – e che nei prossimi giorni vi racconteremo dalla pista – è già tempo di nuovi appuntamenti targati Ducati World Première 2025. Oggi, 19 settembre, il primo di una lunga serie (qui trovate tutte le date). Scopriamo quale novità 2025 sarà svelata oggi nella video diretta streaming.

ECCO QUANDO Ducati non si è ovviamente sbottonata in merito al modello che sarà presentato oggi, salvo affermare: ''Il primo appuntamento farà scoprire ai motociclisti di tutto il mondo nuovi orizzonti, in sella a uno dei modelli più iconici della Casa di Borgo Panigale''. Sembra tanto di sentire puzza di nuova Multistrada. L'appuntamento con il nuovo episodio della World Première di Ducati è per oggi alle 16: state con noi per conoscere l'ultima novità in rosso.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2024