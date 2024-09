Novità moto e scooter 2025: le prove in programma a ottobre

A settembre vi abbiamo già raccontato alcune novità 2025, come gli scooter SYM ADXTG 400 e ADX 300, ma anche la Yamaha MT-09 Y-AMT con cambio manuale-automatico. A ottobre le prove moto continuano, anzi, si intensificano! Scopriamo cosa bolle in pentola.

CROSSOVER UNO Di inviti ne sono arrivati molti e potrebbero arrivarne di altri, ma già così c'è abbastanza carne al fuoco. La prima novità di ottobre è la nuova Kawasaki Versys 1100: la crossover di Akashi è rimasta la stessa dal punto di vista del design ma è cresciuta di cilindrata e ora ha 135 CV, oltre a qualche miglioria a livello di elettronica e ciclistica. Proveremo la nuova Versys verso la metà del mese.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2025

CROSSOVER DUE Altra grande novità – la prima delle Ducati World Première 2025 dopo la nuova Panigale V4 – è la Multistrada 2025. Nuovo design, motore Euro 5+ ma anche aggiornamenti in termini di ciclistica, elettronica ed ergonomia. La prova della nuova Multistrada V4 S è prevista per la penultima settimana di ottobre.

La nuova Royal Enfield Himalayan 650 in azione

ENDURO STRADALE? Prima della Multi – a metà mese – ci sarà anche una grande novità Royal Enfield. Ancora non è dato sapere di cosa si tratti, ma noi un'idea ce l'abbiamo: potrebbe essere la nuova Himalayan 650, avvistata già da qualche tempo su strada per i test di routine. La prova, infatti, si terrà in California, con una puntata nel deserto... Location perfetta per provare la nuova enduro stradale. Sarà così? Lo scoprirete tra circa 20 giorni! E potrebbe non essere finita qui con le novità 2025...