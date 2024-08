Royal Enfield: beccata su strada la Himalayan 650!

Una moto di successo dopo l’altra, Royal Enfield sta ampliando la sua proposta di veicoli globali, l’ultima arrivata è la roadster Guerrilla 450, che condivide alcuni elementi cardine con la Himalayan 450. Se il tema è l’enduro stradale indiana allora la notizia è che la nuova Himalayan 650 è stata “pizzicata” in fase di collaudo vicino allo stabilimento produttivo di Chennai, in India, da un lettore del sito web MotoBeamer. Cosa ci dicono le foto sul nuovo modello in arrivo? Scopriamolo insieme.

MATURA Ciò che si riesce ad intuire dai primi scatti rubati all’enduro bicilindrica indiana è che la ciclistica è ancora più matura rispetto a quella già molto valida utilizzata sulla sorella minore Hima 450: doppio disco freno anteriore (maggior peso in arrivo rispetto ai 196 kg della monocilindrica), forcella a steli rovesciati regolabile, probabile regolazione anche al posteriore e telaio ovviamente studiato ad hoc, che non può essere il doppia culla utilizzato attualmente da Interceptor e Continental GT.

La nuova Royal Enfield Himalayan 650 in azione

LOOK E DOTAZIONE Dell’aspetto della nuova Himalayan, a causa dell’importante travestimento necessario a mantenerne il più possibile segreta l’indentità, non si riesce a dire molto. I connotati stilistici sembrerebbero quelli già visti sulla Himalayan 450, con il faro posteriore integrato negli indicatori di direzione e scarico rialzato, seppur meno compatto. Sembra differire la zona del serbatoio, il quale potrebbe essere raccordato al faro anteriore attravero delle sovrastrutture, mentre sulla monocilindrica è svincolato.

AFFINAMENTI DEL CASO A spingere la nuova Himalayan 650 ci sarà il motore bicilindrico parallelo da 649 cc, raffreddato ad aria/olio, proveniente dalle sorelle sopraccitate. Attualmente quest’unità produce 47 CV e 52 Nm di coppia ma non sono da escludere lievi modifiche a livello di mappature – introducendo anche qui il comando del gas elettronico - per adattarlo al meglio alla differente tipologia d’uso, oltre che alla più stringente normativa anti-inquinamento Euro5+.

Royal Enfield Himalayan 450, esplorare le viene naturale

QUANDO ARRIVA La moto sembra già in stato avanzato di sviluppo e potremmo prevedere l’arrivo della Himalayan 650 già nel 2025, con un primo debutto al grande pubblico magari già in autunno, nel corso di EICMA. Ora vi lascio con una riflessione: la nuova Himalayan nella nostra comparativa ha ben figurato per equilibrio di performance e gestione dinamica, quanto potrà essere migliore una moto di poco più prestazionale (+7CV e 12Nm) ma certamente più pesante? Il discorso sarebbe ovviamente ben differente se i tecnici indiani avessero trovato il modo di rinvigorire sensibilmente il loro bicilindrico, magari raggiungendo i 55/60 CV, ma non è cosa così semplice.