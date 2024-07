Royal Enfield Guerrilla 450: caratteristiche e prezzo della nuova roadster

Royal Enfield ha presentato oggi la nuova Guerrilla 450, prima roadster a montare il nuovo monocilindrico raffreddato a liquido, stessa unità della nuova Himalayan. In attesa di raccontarvi come va – la proveremo domani ma non potremo dirvi niente fino alla fine dell'embargo – scopriamo come è fatta, quando arriva e quanto costa.

Iniziamo col dire che la Guerrilla 450 condivide sì il motore Sherpa 450 raffreddato a liquido con la nuova Himalayan, ma le similitudini si fermano quasi qui. Telaio, sospensioni, cerchi e freni, infatti, sono stati modificati appositamente per lei. Ecco che, numeri alla mano, sono differenti l'interasse, 1.440 mm, più corto di 70 mm rispetto all'enduro giramondo, l'altezza sella, a soli 780 mm, 45 mm più bassa rispetto all'Himalayan e così anche il peso, a quota 185 kg in ordine di marcia col 90% della benzina nel serbatoio – più piccolo – da 11 litri, per un totale di -11 kg rispetto alla moto con cerchio anteriore da 21''. Già, perché tutto cambia a partire dai cerchi...

Royal Enfield Guerrilla 450, il motore è lo stesso della Himalayan

Stavo parlando di cerchi e quelli della Guerrilla – completamente nuovi – da 17'', sono in alluminio. Anche il disco anteriore, da 310 mm con pinze flottanti a due pistoncini, è una novità assoluta, mentre al posteriore c'è un disco da 270 mm. Ovviamente a vigilare sulle performance c'è un ABS, tarato ad hoc per la piccola roadster tutto pepe. La forcella telescopica – scelta, dicono da Royal Enfield, per mantenere il gusto retrò – è una Showa da 43 mm con 140 mm di escursione, dietro un mono di tipo linkage – simile a quello dell'Himalayan ma in realtà dedicato – ha 150 mm di escursione. I cerchi da 17'' montano pneumatici 120/70 e 160/60.

SHERPA Sulla Guerrilla 450 c'è il già noto motore monocilindrico raffreddato a liquido dell'Himalayan, lo Sherpa 450. Per il mono 4 valvole da 452 cc 40 CV di potenza massima a 8.000 giri/min e 40 Nm di coppia a 5.500 giri/min. Il tutto è gestito dal ride by wire e ci sono anche due modalità di guida Eco e Performance.

I modelli Top e Mid della Guerrilla sono dotati del nuovo Tripper Dash. una strumentazione da 4'' con Infotainment: supportato dall’app RE, integra ora funzionicome la registrazione dell’itinerario, che può essere esportato in formato GPX per condividere l’esperienza di viaggio con altre persone, ma è anche possibile importare il file GPX da qualsiasi dispositivo per rivivere e ricreare l’esperienza di guida. L’interfaccia non si limita alla navigazione ma offre anche controllo dei contenuti musicali, previsioni meteo e dati completi sulla moto.

La gamma Royal Enfield Guerrilla 450 2024

La nuova Royal Enfield Guerrila 450 sarà disponibile in 3 varianti (Analogue, Dash e Flash) e 5 colorazioni. Da oggi sono aperte le prenotazioni e sarà possibile acquistarla da metà agosto circa. Il prezzo? A partire da 5.340 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/07/2024