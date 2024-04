Royal Enfield Rentals and Tours: alla scoperta del mondo con la moto a noleggio

Voglia di scoprire il mondo in sella a una moto? Nessun problema. Con Royal Enfield Rentals and Tours i viaggiatori di tutto il mondo potranno programmare un viaggio all’insegna dell’esplorazione e dell’avventura. Scopriamo in cosa consiste il nuovo programma e in quali paesi è attivo.



NUOVO MODO DI FARE TURISMO La piattaforma, basata sul successo di Royal Enfield Rentals in India, consentirà agli amanti dell’esplorazione di vivere entusiasmanti esperienze in ogni parte del mondo. Grazie a partner accreditati in India e in altri Paesi, Royal Enfield punta a ridefinire il turismo su due ruote andando a coprire ogni aspetto del viaggio, dal noleggio delle moto ai tour guidati, fino all’assistenza nella pianificazione di escursioni in autonomia offrendo un ampio spettro di soluzioni adatte a ogni livello di esperienza e con diverse proposte di itinerari da affrontare.

Royal Enfield Rentals and Tours: alla scoperta del mondo in moto

COME FUNZIONA Per noleggiare una Royal Enfield o prenotare un tour in moto basterà visitare i siti royalenfield.com/rentals e royalenfield.com/tours, navigare tra le opzioni in base al periodo e alle meta preferiti e confermare. Il cliente sarà successivamente ricontattato dal tour operator per verificare e finalizzare i dettagli del tour e l’itinerario. Il programma Royal Enfield Rentals and Tours è disponibile per oltre 60 mete in Paesi come India, Sudafrica, Indonesia, Colombia, Turchia, Namibia e molti altri. Collaborando con vari tour operator, Royal Enfield è in grado di offrire una vasta gamma di esperienze diverse per un totale di 62 viaggi, con 52 destinazioni in 25 Paesi. Dal fascino internazionale di mete come Francia, Scozia e Spagna a località incantevoli come Kochi, Gangtok e Tawang in India.



“Royal Enfield è da sempre sinonimo di viaggi epici ed esplorazioni; numerosi appassionati attraversano da decenni Paesi e interi continenti in sella alle nostre moto. Conosciamo bene il desiderio di avventura e la voglia di scoprire il mondo viaggiando su due ruote. Il programma Royal Enfield Rentals and Tours non solo semplifica gli aspetti logistici del mototurismo, ma apre anche un mondo di nuove opportunità pensate per chi ha l’avventura nel proprio DNA. Con una delle community più grandi al mondo, crediamo che questa iniziativa non solo consoliderà ma consentirà anche di allargare la famiglia Royal Enfield a livello globale, favorendo un senso di cameratismo ancora più profondo fra motociclisti di Paesi diversi” ha dichiarato B Govindarajan, CEO di Royal Enfield.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/04/2024