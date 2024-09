Kawasaki presenta le nuove Versys 1100 S e SE 2025

Ne abbiamo tanto chiacchierato e alla fine è arrivata la conferma ufficiale: la Kawasaki Versys passa al 1100. Per la maxi crossover 2025 due versioni, S e SE, un motore più grande e prestante e qualche ritocco tra elettronica e ciclistica. Scopriamo tutte le novità.

COME CAMBIA Il look non subisce modifiche ma, come da pronostico, il motore 4 cilindri in linea passa da 1.043 cc a 1.099 cc grazie a una corsa più lunga di 3 mm: la potenza massima sale così da 120 CV a 135 CV a 9.000 giri/min e allo stesso modo anche la coppia cresce, da 102 a 112 Nm a 7.600 giri/min (100 giri più alto dell'attuale Versys 1000). Tra le novità anche i condotti di aspirazione centrali, ora più lunghi di 45 mm rispetto a quelli esterni, che migliorano così la coppia tra i 4.000 e i 7.000 giri/min. A subire modifiche anche il cambio elettronico Kawasaki Quick Shifter (KQS) che ora funziona dai 1.500 giri/min, così come la rapportatura aggiornata, con la finale che si accorcia (+ 1 dente alla corona). Varie migliorie sono da segnalare anche a livello della centralina, con la modifica dell’apertura della valvola a farfalla, i profili delle camme con un'alzata delle valvole inferiore, una massa volanica più pesante e un contralbero di bilanciamento secondario che riduce le vibrazioni in eccesso, mentre è stato aggiunto un radiatore dell'olio per migliorare il raffreddamento.

Kawasaki: Versys 1100 2025

NON SOLO MOTORE Ma le novità della Versys 1100 2025 non riguardano solo motore e dintorni, bensì anche il disco posteriore, che passa da 250 a 260 mm. Di serie arriva anche la porta USB-C al manubrio, mentre restano invariate le altre caratteristiche dal punto di vista elettronico, tra controllo di trazione KTRC, piattaforma inerziale e modalità di guida. A cambiare, seppur di poco, è invece il peso delle nuove Versys 1100 S e SE 2025, che sale di 2 kg: rispettivamente a quota 257 e 259 kg in ordine di marcia (la seconda è dotata di sospensioni Showa a controllo elettronico).

MANCA POCO Versys 1100 S e 1100 SE 2025 saranno disponibili nei colori Metallic Graphite Gray / Metallic Diablo Black e Pearl Robotic White / Metallic Diablo Black. Non sono ancora stati resi noti data di arrivo e prezzi: dovremo attendere la metà circa di ottobre – quando la proveremo per voi – ma possiamo ipotizzare l'arrivo entro la fine del 2024, con prezzi di poco superiori agli attuali 15.440 euro e 17.540 euro necessari delle versioni S e SE model year 2024.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2024