Kawasaki Ninja 1100SX: ci siamo (arriva il nuovo motore)

Tra le novità Kawasaki 2025 mancavano Versys 1000, Ninja 1000SX e Z900 ma, poco a poco, anche loro si stanno svelando. La prima è stata la nuova Versys 1100 e ora è stata confermata anche la nuova Ninja 1000SX, anche lei pronta ad abbracciare il motore più grande.

LA NOTIZIA Ancora una volta sono i documenti di omologazione australiani – vedasi foto sotto – a svelare l'arrivo del nuovo modello Kawasaki. Come riporta Motorcycle.com, infatti, la sport tourer di Akashi diventa Ninja 1100SX, con una variante 1100SX SE, molto probabilmente dotata di una livrea speciale e sospensioni più evolute, come tutte le altre verdone contraddistinte da quella sigla.

COME CAMBIA Mancano conferme, anche ufficiose, ma il passaggio della Versys al 4 cilindri da 1.099 cc lascia immaginare che anche la Ninja adotti lo stesso motore con cilindrata maggiorata. Sulla crossover l'aumento di cubatura si porta dietro anche più CV – da 120 pare si salga a quota 135 – ma l'attuale Ninja 1000SX è accreditata di 142 CV e, con tutta probabilità, supererà quota 150 con l'aggiornamento al nuovo propulsore.

NON È FINITA Non è ancora chiaro quali altri cambiamenti possano esserci sulla Ninja1100SX, per saperne di più dovremo attendere ancora un po'. Resta piuttosto un quesito ancora aperto: a questo punto manca la più attesa e venduta tra le Kawa – qui la classifica delle moto più vendute – la Z900, anche lei apparentemente ''al palo'' col modello 2024. La Z1100 sembra dunque sempre più vicina...

Pubblicato da Michele Perrino, 16/09/2024