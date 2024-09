Kawasaki Versys 1100: allora è tutto vero (i dati del motore)

Dei rumor relativi alla nuova Kawasaki Versys – che si portano dietro quelli di Ninja 1000SX e Z900 – vi abbiamo già parlato, ma oggi possiamo aggiungere un'ulteriore prova a conferma di quelle voci. La nuova Versys 1100 model year 2025 è cosa certa, manca solo l' ufficialità da parte di Kawasaki. Scopriamo quindi come cambia la crossover di Akashi.

COME CAMBIA A vederla da fuori, non fosse per la scritta 1100 sulla carena, la nuova Versys 2025 sembrerebbe praticamente tale e quale alla attuale generazione. In realtà le autorità australiane – come si apprende da Motorcycle.com – hanno confermato il cambio di motore: il 4 cilindri in linea da 1.043 cc lascia il passo a una nuova versione da 1.099 cc, con la Versys che cresce da 120 CV a 135 CV.

VEDI ANCHE

La nuova Kawasaki Versys 1100 in Australia

NON È TUTTO E qui casca l'asino. La sigla che identifica il nuovo motore è cambiata in ZXT – non più ZRT – che, guarda caso, è la stessa utilizzata per il motore della Ninja 1000SX e, quando era in produzione, per quello della Z1000. Cosa significa? Beh che probabilmente la Versys 1000 non sarà l'unica a passare al 1100, come avevamo già accennato. Ma di questo parleremo meglio prossimamente...

Pubblicato da Michele Perrino, 11/09/2024