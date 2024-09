Ducati Panigale "Cascabel", come ti trasformo la superbike in una café racer

Dopo avervi raccontato dal WDW la nuova Panigale V4 S 2025, vi ho anche parlato della ''vecchia'' Panigale V4, moto che ho provato su strada proprio in occasione della festa Ducati. Oggi torniamo a parlare della superbike bolognese, ma andiamo ancora più indietro: sì perché la Panigale di oggi è Cascabel, una 1199 S trasformata in café racer.

LE ORIGINI La moto, di proprietà del Dottor Richard Visser, è messa a punto da Lucas Muis della Luuc Muis Creations. Tanto per cominciare partiamo dal nome, Cascabel, che è quello di un velenoso serpente a sonagli con squame verde-oro che vive ad Aruba, nel nord del Venezuela, luogo in cui il proprietario ha vissuto. Il resto è duro lavoro da parte di Luuc Muis Creations per cercare di trasformare la superbike Ducati in una café racer: ''Disegno digitale, scansione 3D, ingegneria 3D, modellazione dell'argilla, lavorazione della lamiera, stampa 3D, fibra di carbonio, saldatura TIG: tutto il pacchetto completo''.

Ducati MH900 e, la moto dedicata a Mike Hailwood

VEDI ANCHE

IL PROGETTO Ma facciamo un passo indietro. Il proprietario di questa Panigale 1199 S, Visser, è ducatista di lunga data e ha in mente due moto decisamente stilose e particolari come base per la nuova versione della sua 1199: una è la Ducati MH900e, l'altra l'MV Agusta Superveloce (foto sopra e sotto). Dà così carta bianca a Luuc per la costruzione di Cascabel. Tutti i pezzi sono realizzati su misura, tra alluminio, carbonio, fibra di polimeri o stampa 3D, con la 1199 che guadagna anche un radiatore maggiorato e uno scarico SC Project GP.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro

MISSIONE COMPIUTA Il colore verde/oro, che richiama quello del serpente sudamericano da cui prende il nome, contribuisce a rendere questa Panigale 1199 S del 2014 una special davvero unica e dall'aspetto retrò.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/09/2024