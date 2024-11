Nuova Ducati Streetfighter V4 2025, più potente e simile alla Panigale. Il video

Ducati poteva forse non aggiornare la sua Streetfighter V4 dopo averlo fatto con la Panigale V4 2025? La risposta è no, ovviamente, e in quel di Borgo Panigale ci sono andati giù pesanti con la nuova Fighter Formula: scopriamo insieme la nuova Ducati Streetfighter V4 2025, la più streetfighter di sempre.

Nuova Ducati Streetfighter V4 2025, 3/4 anteriore

Il design di Streetfighter V4 2025 mantiene l’essenza della serie, con un’impronta sportiva ben definita che ricorda la Panigale V4 ma in una versione ''spogliata''. L'aspetto complessivo è ora più equilibrato, con una distribuzione ottimizzata dei volumi tra avantreno e retrotreno. Il faro anteriore full-LED, completamente rinnovato, sottolinea il carattere aggressivo della moto, mantenendo l'iconica firma luminosa ispirata al Joker dei fumetti. Al posteriore, il faro full-LED è uguale a quello della nuova Panigale. A caratterizzare la sezione centrale della moto – motore a parte, ovviamente – è il serbatoio da 16 litri, ora più stretto e progettato per migliorare l’ergonomia e tra poco ci arriviamo. La sua spalla netta trova riscontro in un codino più allungato, con un portatarga più corto e una sella passeggero più bassa rispetto al modello precedente. Tutte nuove anche le ali biplano, secondo Ducati più efficaci rispetto alle precedenti (+17 kg di carico a 270 km/h), ispirate a quelle tanto discusse sulla sorella carenata.

Nuova Ducati Streetfighter V4 2025

NUOVA POSIZIONE DI GUIDA La posizione di guida è stata modificata, lavorando su sella, sovrastrutture e posizionamento dei comandi, andando a rendere la vita più facile anche ai piloti di statura elevata. La sella, più ampia in senso longitudinale, promette maggior libertà di movimento, specialmente quando si arretra per assumere una posizione aerodinamica, agevolata anche dalla presenza di un incavo sul serbatoio pensato per ospitare la mentoniera del casco. La zona posteriore del serbatoio e la conformazione della sella supportano il pilota in frenata e durante la percorrenza delle curve, mentre le pedane sono state abbassate e avanzate per aumentare il comfort e ottimizzare l’aerodinamica. Il manubrio è stato spostato di 10 mm verso il pilota, per migliorare il controllo e ridurre lo sforzo sulle braccia, aumentando così il comfort nelle lunghe sessioni di guida.

Nuova Ducati Streetfighter V4 2025, il nuovo motore è capace di 214 CV

Panigale e Streetfighter dal 2025 condivideranno anche il motore Desmosedici Stradale. Rispetto alla precedente generazione di V4, il nuovo propulsore con distribuzione desmodromica e albero controrotante sarà in grado di produrre 214 CV (+6 CV) a 13.500 giri e una coppia di 119,6 Nm a 11.250 giri. Le novità introdotte sono le stesse recentemente apportate al motore della Panigale, con camme dal diverso profilo e un’alzata maggiore sia per aspirazione sia per scarico, mentre l'alternatore e la pompa dell'olio derivano dalla Panigale V4 R. Una novità importante è l'introduzione per la prima volta dei cornetti di aspirazione a lunghezza variabile, che ottimizzano il flusso d'aria per una maggiore efficienza. Non vi bastano i cavalli? In versione pista, con scarico racing Akrapovič, la potenza sale addirittura a 226 CV. Tutto uguale alla sportiva? No, il cambio ha una rapportatura interna più corta per prima e seconda marcia, che rendono la moto più sfuttabile su strada, e anche quella finale è accorciata: passa da 16/41 a 15/42. Per migliorare il confort termico, sulla nuova Streetfighter è confermata la disattivazione automatica dei cilindri della bancata posteriore al minimo quando la temperatura dell’acqua è superiore ai 75°. Il peso della Streetfighter V4 S 2025 è di 189 kg in ordine di marcia senza carburante.

Nuova Ducati Streetfighter V4 2025, vista dall'alto si nota la nuova forma del serbatoio

RIVOLUZIONATA La ciclistica della nuova Streetfighter V4, proprio come accaduto alla sorella sprotiva, è stata profondamente rivista. Ovviamente balza all’occhio il nuovo forcellone Ducati Hollow Symmetrical Swingarm,ma anche il telaio Front Frame è stato aggiornanto, alleggerito e rimodulato nella rigidità laterale (-39%) per migliorare il feedback del pilota sull’anteriore e il comportamento ai massimi angoli di piega, ottenendo anche una riduzione del peso del componente pari a 0,950 kg. Il forcellone farà anche storcere il naso ai puristi, ma stando a quanto afferma Ducati, garantisce una trazione migliore in uscita di curva e riduce la rigidezza laterale per un’esperienza di guida più reattiva e precisa. Anche i cerchi, in lega di alluminio forgiata, sono stati ottimizzati per ridurre il peso e migliorare la maneggevolezza. Le sospensioni Öhlins NIX/TTX, con il sistema di controllo elettronico di terza generazione, offrono una taratura più confortevole su strada e una performance eccellente in pista, rispetto alla Panigale è stato rivisto il leveraggio del mono ammortizzatore, per un comportamento più progressivo e lineare nell’uso su strada. Anche sulla nuda arrivano le ultime pinze Brembo HypureTM, che offrono una maggiore efficienza nella dissipazione del calore e una performance costante, fondamentale per chi cerca il massimo della prestazione oltre a un risparmio di peso di 60g. La vera novità è l’introduzione del sistema Race eCBS.

L’eCBS è solo uno dei sofisticati aiuti alla guida presenti all’interno del pacchetto tecnologico della nuova Streetfighter V4,senza dubbio il più sofisticato ed evoluto di sempre. Il protagonista è senz’altro il Ducati Vehicle Observer (DVO), che simula l’input di oltre 70 sensori per ottimizzare la gestione dei controlli elettronici, intervenendo in modo quasi predittivo per supportare la performance del pilota. Tra gli altri sistemi troviamo il Ducati Traction Control DVO, Ducati Slide Control, Ducati Wheelie Control DVO, Ducati Power Launch DVO e Engine Brake Control. Il Ducati Quick Shift 2.0 offre un cambio rapido più fluido, con una risposta diretta grazie a un sensore di posizione angolare del tamburo cambio.

Nuova Ducati Streetfighter V4 2025, le nuove ali sono simili a quelle della Panigale V4 2025

NUOVO DISPLAY Per gestire con facilità questa marea di informazioni il cruscotto TFT è cresciuto fino a 6,9” con aspect ratio 8:3 è un altro punto di forza della moto, grazie alla sua alta leggibilità e alla capacità di adattarsi alle diverse modalità di guida. Le modalità Infomode differenziate per strada e pista permettono di personalizzare l’interfaccia in base all’utilizzo, mentre la modalità Track è ottimizzata per offrire al pilota tutte le informazioni cruciali in pista, come il cronometro, l’indicazione dei tempi sul giro e i livelli di controllo elettronico. La visualizzazione è altamente personalizzabile, permettendo di spostare e ridistribuire gli spazi a seconda delle esigenze del momento. Infine, lo Streetfighter V4 sarà disponibile nelle versioni V4 e V4 S, con quest'ultima caratterizzata da sospensioni Öhlins, cerchi forgiati e batteria al litio. La versione S si distingue anche per l’adozione di un impianto frenante di alta gamma, mentre entrambi i modelli arriveranno nelle concessionarie a marzo 2025. Saranno proposti in configurazione monoposto, con la possibilità di aggiungere un kit passeggero come accessorio.

La nuova Ducati Streetfighter V4 2025 sarà commercializzata in due versioni: prezzi a partire da 24.790 euro per la versione V4, mentre la V4 S è in vendita con un prezzo a partire da 27.990 euro.