La Ducati Panigale V4 S diventa un modellino Lego: una perfetta idea regalo

A poco meno di un mese dal Natale, Ducati e Lego presentano una perfetta idea regalo per i motociclisti e gli appassionati dei colori di Borgo Panigale. Si tratta del modellino della nuovissima Ducati Panigale V4 S, una riproduzione in mattoncini in scala 1:4 (dimensioni: 30x43x15 cm) pensata per coloro che amano le due ruote e desiderano un oggetto esclusivo da costruire e collezionare.

Modellino Lego Ducati Panigale V4 S 2025



COME LA PANIGALE VERA Come vi abbiamo già raccontato nel dettaglio nella nostra prova, la nuova Panigale V4 è la moto che eredita il maggior numero di soluzioni tecniche frutto dell’esperienza maturata da Ducati Corse nei principali Campionati Mondiali, con l’obiettivo di poter offrire le stesse sensazioni di guida dei piloti professionisti.

E il set LEGO® Technic™ è un tributo a questo iconico modello: i fan dei mattoncini potranno infatti assemblare le sospensioni anteriori e posteriori, testare lo sterzo e scoprire il cambio a pedale che simula perfettamente la meccanica della Ducati. Con il suo caratteristico colore Rosso Ducati e i dettagli realistici del motore V4 e della ciclistica, il set ricrea fedelmente la silhouette e le sofisticate soluzioni tecniche della moto originale.

Modellino Lego Ducati Panigale V4 S 2025

PREZZO E ARRIVO Il modello LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 S, realizzato con 1.603 mattoncini, è adatto per le persone a partire dai 18 anni e sarà in vendita nei LEGO® Store, online su shop.LEGO.com e in tutta la rete di vendita LEGO® a partire dal 1 gennaio 2025 (quindi adatto soprattutto come idea regalo per la Befana) al prezzo di 199,99 euro. Ma sarà esposto il prossimo 3 dicembre, in occasione di “Campioni in Festa”, negli spazi di BolognaFiere, con una sorpresa pensata per tutti gli appassionati.