Nuova Ducati Panigale V2: a EICMA 2024 debutta la sportiva rivoluzionata

Una delle novità più interessanti nello stand Ducati a EICMA 2024 è certamente la nuova Panigale V2, che segna un passaggio epocale per la casa italiana. Una moto completamente ripensata, che del modello precedente mantiene solamente il nome, e che anche grazie all’inedito motore V2 di 90°, diventa la Panigale più leggera (-17 kg rispetto al modello precedente, nella versione V2 S) mai prodotta a Borgo Panigale. Per la prima volta nella storia Ducati, questa supersport è un modello completamente a sé stante, che non deriva dall’ammiraglia se non nello stile e nella sua personalità da vera sportiva, perfetta in pista, ma godibile su strada e nell’uso quotidiano. E rispetto al modello uscente la posizione di guida è più comoda, adatta a tutte le situazioni e il comfort termico per il pilota è migliore.

Nuova Ducati Panigale V2: a EICMA 2024 la bicilindrica sportiva anche in versione SSTILE ICONICO REINTERPRETATO Il design della nuova Panigale V2 deriva dall’attuale Panigale V4, dove il frontale è dominato dalle luci Full-LED. Il design del serbatoio richiama anch’esso quello della nuova Panigale V4, mentre la coda è completamente carenata come sulle Desmosedici MotoGP. Il fanale posteriore, full-LED, è diviso in due parti secondo la tradizione delle sportive Ducati e lo scarico, che termina con silenziatori posizionati sotto la sella, si rifà alla tradizione racing di Panigale. Infine, il disegno dei cerchi in lega leggera neri a sei razze a “Y”, rappresenta una reinterpretazione in chiave moderna del look dei tre razze Marchesini. Dietro al cupolino, il cruscotto è un nuovo TFT da 5” con interfaccia utente derivata da quella della Panigale V4 e tre schermate a scelta, Road, Road Pro e Track.

Nuova Ducati Panigale V2: motore più leggero del ''superquadro'' e con 120 CV e 93,3 NmUN V2 DEL TUTTO NUOVO La Panigale V2 monta il nuovo motore V2 da 90° con fasatura variabile della distribuzione per le valvole d’aspirazione, omologato Euro5+, da 890 cc, 120 CV e 93,3 Nm di coppia massima, abbinato a al cambio elettronico a 6 marce. Il suo peso, di soli 54,5 Kg (-9,4 kg rispetto al Superquadro che sostituisce) lo rende il bicilindrico più leggero mai prodotto da Ducati. Il telaio della Panigale V2 è un monoscocca fuso in alluminio con telaietto posteriore in alluminio, che sfrutta il motore come elemento stressato. Il forcellone bibraccio è ispirato nel design a quello della Panigale V4 e offre gli stessi benefici in termini di stabilità in uscita di curva e feeling nella guida in pista. Le sospensioni sono completamente regolabili, con la Panigale V2 che è dotata di forcella Marzocchi e ammortizzatore Kayaba, mentre la Panigale V2 S è equipaggiata con forcella e ammortizzatore Öhlins, oltre alla batteria agli ioni di litio che ne riduce il peso. I nuovi cerchi montano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 120/70 e 190/55. L’impianto frenante anteriore Brembo è composto da due dischi da 320 mm e pinze monoblocco M50, potenti in pista e modulabili su strada.

Nuova Ducati Panigale V2: sistemi elettronici di assistenza al top della categoriaELETTRONICA DI RIFERIMENTO La moto è dotata di piattaforma inerziale IMU a sei assi, a supporto quindi di un pacchetto elettronico completo ed efficace. La dotazione comprende infatti ABS Cornering sportivo con funzionalità slide-by-brake, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control e il nuovo Ducati Quick Shift 2.0, lo stesso sistema impiegato sulla Panigale V4, di serie su entrambe le versioni. Il pilota della Panigale V2 può cambiarne istantaneamente il comportamento scegliendo fra quattro Riding Mode (Race, Sport, Road, Wet) che offrono livelli di intervento preconfigurati, e modificabili dall’utente su motore ed elettronica. La nuova Panigale V2 dispone di diversi accessori per aumentare l’efficacia in pista, per esempio con l’impianto di scarico racing, oppure renderla più versatile nell’uso stradale, per esempio con il cruise control. La nuova Panigale V2 arriverà nelle concessionarie nelle due versioni a fine gennaio 2025, nella sola livrea Ducati Red. La Panigale V2 sarà proposta in configurazione biposto, mentre la Panigale V2 S sarà invece disponibile in configurazione monoposto con kit passeggero disponibile come accessorio, e disporrà di serie delle funzionalità Pit Limiter e Ducati Power Launch. Entrambe sono disponibili anche nella versione da 35 kW per i motociclisti con patente A2.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024